Daha 3 yaşındaydı... Bungalov tesisinde büyük acı!
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalov tesisinde tatil yapan Suudi Arabistanlı ailenin 3 yaşındaki kızı Almutaırı Sama Abdulrahman, bahçedeki havuza düştü. Suda çırpınan çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı
Sakarya'da yürek yakan olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesi Nailiye Mahallesi’ndeki bir bungalov tesisinde meydana geldi.
ÇOCUK TESİSİN HAVUZUNA DÜŞTÜ
Tatil için ilçeye gelip, bungalov kiralayan Suudi Arabistan uyruklu ailenin kızları Almutaırı Sama Abdulrahman (3), tesisin bahçesindeki havuza düştü.
ANNE VE BABASI, ÇOCUĞU SUDAN ÇIKARDI
DHA'da yer alan habere göre durumu fark eden anne ve babası, suda çırpınan kızlarını havuzdan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Abdulrahman, Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Almutaırı Sama Abdulrahman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.