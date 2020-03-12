12 MART 2020
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Dağıtım şirketlerinin kaybı 1 milyar TL düzeyinde

Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarındaki ani ve sert düşüş, pompa fiyatlarına indirim olarak yansırken, TÜPRAŞ’ta ve akaryakıt dağıtım şirketlerinde milyonlarca liralık kayba yol açtı. Akaryakıt dağıtım şirketleri, mevzuat gereği zorunlu “ulusal stok” ve bir miktar da işletme stoku bulunduruyor. Bu çerçevede stokta tutulan toplam ürün miktarının 2-2.5 milyar litre düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Dağıtım şirketlerinin, akaryakıta yapılan son indirim nedeniyle (ortalama litrede 50 kuruş) kaybının en az 1 milyar TL olduğu hesaplanıyor. TÜPRAŞ’ın da benzer nedenlerle kaybının on milyonlarca lirayı bulduğu belirtiliyor. Olcay Aydilek'in haberi...

12.03.2020 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL
Petrol ve akaryakıt fiyatları

Çin’den yayılan ölümcül koronavirüs salgınının etkisiyle Brent petrol hafta başında 30 doları gördü. Geçen haftayı 45 dolarla kapatan Brent petrol, daha sonra bir miktar toparladı ve halen 37 dolardan işlem görüyor.

Uluslar arası piyasalarda ürün fiyatları hızla düştü. Benzinin tonu 440 dolardan 374 dolara, motorinin 420 dolardan 364 dolara kadar geriledi (ürün fiyatları dün bir miktar yukarı yönlü hareketlendi).
Bu gelişme üzerine benzinde 60, motorinde 56 kuruş indirim yapıldı.

SEKTÖRÜ VURDU

Bu ani fiyat hareketleri, Türkiye’de faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketlerini ve TÜPRAŞ’ı nasıl etkiledi? Akaryakıt dağıtım şirketleri, mevzuat gereği zorunlu (yıllık satışlarının 20 günlük bölümüne denk gelen miktarda) “ulusal stok” ve bir miktar da işletme stoku bulunduruyor.

Bu kapsamda stokta tutulan toplam ürün miktarının 2-2.5 milyar litre düzeyinde olduğu tahmin ediliyor (Türkiye’de yılda 31 milyar litre akaryakıt satılıyor. Bunun 28 milyarı motorin). Dağıtım şirketlerinin, akaryakıta yapılan son indirim nedeniyle (ortalama litrede 50 kuruş) kaybının en az 1 milyar TL olduğu hesaplanıyor.

TÜPRAŞ’ın da mevzuat gereğince tutması gereken stok ve yüksek fiyattan bağlantısını yaptığı petrol nedeniyle kaybının on milyonlarca lira olduğu belirtiliyor.

 

 

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