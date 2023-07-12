Dacia'nın ilk elektrikli modeli Türkiye'ye geldi

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Dacia'nın ilk tam elektrikli otomobili Spring, Türkiye'de satışa sunuldu. Yüzde 100 elektrikli otomobil 875 bin TL lansmana özel fiyatıyla bayilerde yerini aldı.

Yapılan açıklamaya göre, lansman ayına özel olarak ilk bakım hediyesi olarak kullanıcılara sunuluyor.

Dünya lansmanından bu yana 110 bin adedin üzerinde sipariş alan Dacia Spring, 2022 yılında Avrupa’da bireysel kullanıcılar için en çok satan üçüncü elektrikli otomobil oldu.

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Çin'de üretilen ve Extreme donanımı ile ülkeye giriş yapan Spring'de, tavan barlarında, yan aynalarda, jant göbeklerinde, aracın farlarının altında, bagaj kapağındaki Dacia logosunda ve iç detaylarda yer alan dekoratif parçalarda bakır rengi kullanılıyor.

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ABS, ESP, elektronik fren gücü dağılımı ve 6 hava yastığına ek olarak, standart sürüş destek teknolojileri sunulan araçta, sürücü çarpışma riskinde tepki vermekte geç kalırsa, “Aktif Acil Fren Sistemi (AEBS)” ile frenleme otomatik olarak etkinleştiriliyor veya destekleniyor. “Hız Sınırlayıcı ve Hız Sabitleyici (Cruise Control)” özelliği, seyir hızı (sabitleme fonksiyonu) veya bir maksimum hız (sınırlama fonksiyonu) belirlemenizi sağlıyor.

TEK ŞARJ İLE 220 KM

Electric 65 adı verilen bir güç ünitesi ile yollara çıkan Spring, bu motor ile 65 hp/48 kW güç üretiyor.

Spring bu motor ile, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor.

Yeni Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede yüzde 80’e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor.