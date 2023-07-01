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D-100 karayolunun Karabük kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna doğru gelirken otoyollarda ve karayollarında dönüş yoğunluğu başladı. Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 karayolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor

Giriş: 01.07.2023 - 04:41 | Güncelleme: ABONE OL
D-100 karayolunun Karabük kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu
D-100 karayolunun Karabük kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu
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AA

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 karayolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

AA'nın haberine göre; bayram tatilinin ardından dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

Sakarya, Kocaeli ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Trafikte tatil dönüşü yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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