D-100'de TIR'lar çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü
Düzce'de D-100 kara yolunun Kaynaşlı mevkisinde freni boşalan TIR, başka bir TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'lardan biri alev aldı. Yangının çıktığı TIR'da bulunan anne ile 2 çocuğu yaralandı.
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D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Ş.S. idaresindeki TIR, Sarıçökek mevkiinde freni boşalınca kontrolden çıktı.
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Kontrolden çıkan TIR, önünde seyreden R.İ. yönetimindeki başka bir TIR'a çarparak yanmaya başladı.
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Çarpışmanın etkisiyle rampa aşağı sürüklenen 2 TIR, kara yolunun Kumluca Mahallesi mevkiinde durabildi.
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İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri, güvenlik çemberine alınan bölgede TIR'da yangını söndürdü.
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Yangının çıktığı TIR'da bulunan anne F.S. ile çocukları A.T.S. ve R.R.S. yaralandı.
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Kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Düzce’deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda ekiplerin çalışması sürüyor.