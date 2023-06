'Beatles' sonrası pop dünyasının en başarılı şarkı sözü yazarları arasında yer alan Weil, The Animals'ın 'We've Gotta Get Out of This Place'i, Paul Revere and Raiders'ın 'Kicks' ve 'Hungry' gibi hitleri, yine Righteous Brothers'ın 'Soul and Inspiration' gibi şarkılarını da yazmıştı.



Fotoğraflar: AP, Reuters