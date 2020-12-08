CYBERPUNK NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Cyberpunk 2077, 7 Aralık itibarıyla da GOG'a önyükleme için hazır olacak. Bilgisayar kullanıcıları ise Epic Games ve Steam üzerinden 8 Aralık’ta ön yükleme yapabilecek. CYBERPUNK 2077 oyunu 10 Aralık’ta ise ülkenin bulunduğu saat dilimine göre gece yarısında oyuna erişebilecek.