"ONSUZ BİR GÜNÜ BİLE DÜŞÜNEMİYORUM"

Arkın daha önce de eşiyle çekildiği bir kareyi paylaşarak şu notu düşmüştü:

Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" dedi.