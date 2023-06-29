Kaan Polat Cüreklibatur, "Kabrinin başındaydım. Kocaman bir boşluk hissi! O boşluğun insanı burkan acısı içersindeydim! O dakika zihnimde, yazlık evimizde bahçe işleriyle uğraşırken '... Oğlum Kaan, kavak ağaçlarının köküne bol su vermelisin...' dediğini hatırladım. İçim genişlemiş, yüreğim ferahlamıştı: Artık ne o yüreğimdeki acı burkulmayı hissediyordum, ne o sıkışmayı! Artık başka biriydim. Çünkü, 'Nereye baksam sen vardın' Hayatın ağaç / orman ilişkisinde saklı olduğunu bana gençlik yıllarımda öğretmiştin" ifadelerini kullandı.