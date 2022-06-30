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Cüneyt Arkın'a veda! Cüneyt Arkın'ın ailesinden duyuru - Magazin haberleri

Cüneyt Arkın'a veda!

Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, geçtiğimiz salı günü 85 yaşında hayata veda etmişti. Usta oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

30.06.2022 - 01:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Usta oyuncu, salı günü evinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak 85 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  • Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, usta oyuncunun kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

  • VEDA BUGÜN

    Usta sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cüneyt Arkın'ın ailesi yaptığı açıklamada, "Tüm sevenlerinine ve kamuoyuna duyurulur... Cenazemiz 30 Haziran 2022 Perşembe (bugün) günü 10:30 Taksim Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Dua ve taziyemiz saat 17:00'de Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

  • VASİYETİ

    Atlara olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın, katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. Usta sanatçı, "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim" şeklinde konuşmuştu.

  • "BETÜL'DEN ÖNCE ÖLMEK İSTERİM"

    Usta oyuncu, yalnızca röportajlarında değil, sosyal medya paylaşımlarında da eşine olan aşkını sık sık dile getiriyordu. Arkın, 2020 yılında Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, "Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" demişti. Hatta Cüneyt Arkın, "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum..." ifadelerini kullanmıştı.

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