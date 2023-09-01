Cumhuriyetimizin 100. yılına özel oyun: 'Bu Memleket Bizim'

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, kuruluşuna tanıklık ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılına özel büyük ve görkemli bir oyun hazırlıyor. Oyun Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk isimli eseri başta olmak üzere, Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı ve Milli Mücadele ve Cumhuriyetin kuruluşuna yazdıklarıyla ışık tutan Erol Toy, İsmet Küntay, Samim Kocagöz, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun metinlerinden parçaların yanı sıra birçok yazarın bazen bir cümleyle, bir pasajla katıldığı bir metinden oluşuyor.

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2023-2024 Sezonu “Bu Memleket Bizim” ile açılıyor

Geçtiğimiz sezon İstanbul Klasiklerle Buluşuyor başlığıyla duyurduğu repertuvarıyla seyircisinin beğenisini kazanan, İBB Şehir Tiyatroları, duyurduğu iki yıllık repertuvarı bu sezon tamamlarken, yeni sezonu alışılageldik tarihinden önce, Eylül ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda “Bu Memleket Bizim” isimli oyunla açıyor.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılına Saygı…” duygusuyla hazırlanan “Bu Memleket Bizim”, kostümlerinden dekoruna, ışığından metnine, koreografisinden müziklerine, uzun süre hafızalarda etkisini sürdürecek bir oyun olarak duyuruldu.

Görkemli Bir Sahne Gösterisi

Döneme ait bütün materyaller taranarak, araştırma ve dokümantasyonunu dramaturji biriminin üstlendiği Bu Memleket Bizim, oyunun yönetmenleri Ali Gökmen Altuğ, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Urağ ve Yiğit Sertdemir tarafından kurgulanarak sahneye taşındı.

Çiğdem Erken’in direktörlüğünde, bu oyun için Deniz Noyan orkestrasyonu üstlendi ve özel müzikler besteledi. Burçak Çöllü koro düzenlemesini üstlendi ve özel müzikler besteledi. Hakan Elbir’in şefliğinde bu müzikler, herkesi 100 yıl önce bu topraklarda yaşanan mücadelenin duygusuna yaklaştıracak. Dicle Doğan’ın koreografisiyle sahnede dün yaşanan hikâyeler yeniden hayat bulacak. Barış Dinçel’in tasarladığı tiyatronun tasarım ekibinin hazırladığı dekorun üzerinde, Nihal Kaplangı’nın tasarladığı, tasarım ekibinin hazırladığı kostümlerle Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele’nin önemli kahramanlarının hikâyeleri canlanacak. Mustafa Türkoğlu ve Osman Aktan’ın ışık tasarımı sahneyi aydınlatacak. Ersin Aşar’ın ekibinin hazırladığı efektler, Gülay Yiğitcan’ın video ve Emrah Can Yaylı’nın ses tasarımlarıyla, Cumhuriyetin kuruluş hikâyelerine tanıklık edecek.

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İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever özel bir projeyle cumhuriyetimizi selamladıklarını belirtip şunları söyledi: "Böylesine önemli bir zaman diliminde, İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak tarihi, kültürel ve sanatsal sorumluluğumuzun da bilinciyle, “Bu Memleket Bizim” diyerek sezonu açıyoruz. Dün, bugün ve yarın, hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, “Bu Memleket Bizim” diyecek ve tıpkı ninelerimizin dedelerimizin yüz yıl önce yaptığı gibi sorumluluk alacağız. Bir sanat kurumu olarak tüm mevcudumuzla sahnede ve sahne için seferber olarak, mesleğimiz olan tiyatroyla Cumhuriyetimize bir saygı duruşunda bulunacağız. Seyircimizle birlikte bu coşkuyu yaşayacağız."

300’ü aşkın oyuncu, ayrıca 20 kişilik dans ekibi ve genişletilmiş Şehir Tiyatrosu Orkestrasıyla, Bu Memleket Bizim Cumhuriyetimizin 100. Yılına Saygı projesi olarak, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda 16 ve 17 Eylül tarihlerinde sadece iki kez seyirciyle buluşacak.

Oyunun biletleri 7 Eylül 2023 Perşembe gününden itibaren gişelerden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresi ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından satışa sunulacak.