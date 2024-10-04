Cumhuriyetçilerin önde gelen siyasetçilerinden Liz Cheney, Harris'in kampanyasına katıldı

Wyoming'den eski bir Temsilciler Meclisi üyesi olan Liz Cheney, modern Cumhuriyetçi partinin sembolik doğum yeri olan Ripon, Wisconsin'de Kamala Harris ile birlikte bir miting düzenleyerek Harris'e oy istedi.

Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'ın en önde gelen muhafazakâr eleştirmenlerinden biri olan Liz Cheney, 2024 seçimlerinin sonucunu belirleyebilecek milyonlarca kararsız Amerikalıya seslenerek onlardan eski başkanın 'ahlaksız zalimliğini reddetmelerini' istedi.

Cumhuriyetçi eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin kızı, daha önce hiçbir Demokrata oy vermediğini, ancak Trump'ın bir daha asla kamu güvenine sahip bir pozisyonda bulunmamasını sağlamak için Kamala'ya 'gururla' oy vereceğini söyledi. Dick Cheney de Kamala Harris'e oy verecek.

Trump öncesi dönemde hayal bile edilemeyecek bir birliktelik olan etkinlik sırasında Cheney, Harris'i Amerikan kurumlarını koruyacak birleştirici bir lider olarak tanıttı.

Harris, Cheney'nin Demokrat adayı desteklemek ve onunla birlikte kampanya yürütmek için parti çizgilerini aşmaya istekli olmasından dolayı 'cesaretini' övdü.

Başkan yardımcılığı mührüyle süslenmiş bir kürsüden konuşan Cheney, "Muhafazakar değerlerin en muhafazakarının anayasamıza sadakat olduğunu biliyorum" dedi.

Cheney ve Harris siyasi açıdan çok az konuda hemfikir; hemfikir oldukları neredeyse tek şey, Trump'ın ikinci bir dönem görev yapmasına izin verilmemesi gerektiği.

Harris, "Siyasi partiniz ne olursa olsun, bizimle ve bu kampanyada sizin için de bir yer var. Tüm Amerikalıların Başkan'ı olma sözümü ciddiye alıyorum" dedi.

"Donald Trump sprey bronzlaşmaya başlamadan önce de Cumhuriyetçiydim" diyen Cheney, Cumhuriyetçilerin üç kez adayı olarak seçilen Trump'ın "Lincoln'ün partisi"nin kuruluş ideallerini yerine getiremediğini söyledi.