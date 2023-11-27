Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası'nda şampiyon Ediz Gürel

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Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde düzenlenen organizasyon final maçlarının ardından tamamlandı.

Turnuva finalinde şampiyonluk için büyük usta Emre Can ve uluslararası usta Ediz Gürel karşılaştı. Oynanan iki final turunun ardından rakibi 2-0 yenen Ediz Gürel şampiyon oldu. Ediz Gürel bu başarısıyla 225 bin liralık büyük ödülün de sahibi oldu.

Emre Can'ın ikinci, büyük usta Vahap Şanal'ın üçüncü olduğu kupada büyük usta Mert Yılmazyerli de dördüncü sırada yer aldı.

Toplamda 600 bin liranın dağıldığı turnuvada ikinci olan sporcu 125 bin, üçüncü 100 bin ve dördüncü olan sporcu da 70 bin liralık ödül kazandı.