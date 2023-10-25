Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyet'i 100. yılını kutluyor. Bu sene 23 Nisan'da başlatılan Cumhuriyet'e Mektuplar projesi kapsamında Cumhuriyet’e 100. Yılı’nda söylemek istediklerinizi, 1000 karakter ile sınırlı olmak üzere herkese açık bir şekilde paylaşabilirsiniz. Yılın sonunda ise seçilecek yazılardan Cumhuriyet’e Mektuplar kitabı ortaya çıkacak. Peki, Cumhuriyet'e Mektuplar nedir, nasıl yazılır? İşte, detaylar...