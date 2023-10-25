Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhuriyet'e Mektuplar nedir, nasıl yazılır ve kimler yazabilir? 2023 Cumhuriyet'e Mektuplar kitap mı olacak?

        Cumhuriyet'e Mektuplar nedir, nasıl yazılır? Cumhuriyet'e Mektuplar kitap mı olacak?

        Türkiye Cumhuriyet'i 29 Ekim'de 100. yılına giriyor. Ulus, Cumhuriyet'ine sesleniyor" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında dileyen herkes Cumhuriyet'e söylemek istediklerini paylaşabilecek. Ardından seçilecek yazılardan Cumhuriyet'e Mektuplar kitabı ortaya çıkacak. İşte, "Cumhuriyet'e Mektuplar nedir, nasıl yazılır?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 13:58 Güncelleme: 25.10.2023 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyet'i 100. yılını kutluyor. Bu sene 23 Nisan'da başlatılan Cumhuriyet'e Mektuplar projesi kapsamında Cumhuriyet’e 100. Yılı’nda söylemek istediklerinizi, 1000 karakter ile sınırlı olmak üzere herkese açık bir şekilde paylaşabilirsiniz. Yılın sonunda ise seçilecek yazılardan Cumhuriyet’e Mektuplar kitabı ortaya çıkacak. Peki, Cumhuriyet'e Mektuplar nedir, nasıl yazılır? İşte, detaylar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          CUMHURİYET'E MEKTUP NASIL YAZILIR?

          cumhuriyetemektuplar.com adresine girdikten sonra 'Mektup yaz' butonuna tıklayın. Sonrasında mesajınız, adınız ve soyadınız, bulunduğunuz il, mesleğiniz, telefon numaranız ve e-Posta adresiniz bilgilerini eksiksiz doldurarak 'gönder' butonuna tıkladığınızda mektubunuz kayıt olacak.

        • 3

          CUMHURİYET'E MEKTUP KİMLER YAZDI?

          23 Nisan 2023’te açılan ‘Cumhuriyet’e Mektuplar’ sitesine şimdiye kadar;

          Canan Güllü

          Prof. Dr. Hikmet Özdemir

          Selen Baranoğlu

          Müjdat GEZEN

          Ayşe Kulin

          Ayşe Kulin

          Dr. Gülseren Budayıcıoğlu

          Zülfü LİVANELİ

          Canan Tan

          Prof. Dr. Naci GÖRÜR gibi kamuoyunda tanınmış yazar, bilim insanı ve gazetecilerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi katkıda bulundu.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otobüs durağında gördüğü kişilere kurşun yağdırdı!
        Otobüs durağında gördüğü kişilere kurşun yağdırdı!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Arınma Gecesi
        Arınma Gecesi
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        "Şapka çıkarılır!"
        "Şapka çıkarılır!"
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        Habertürk Anasayfa