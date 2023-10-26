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        Haberler Kültür-Sanat Cumhuriyet Bayramı için gezi planı! 29 Ekim'de nerelere gidilir?

        Cumhuriyet Bayramı için gezi planı! 29 Ekim'de nerelere gidilir?

        Türk milletinin en önemli günlerinden biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene çok daha farklı kutlanacak. Cumhuriyetin 100. yılında sevdiklerinizle birlikte bu bayramın en güzel anlarını yaşayabileceğiniz rotaları sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 12:39 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:39
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        • 1

          29 Ekim 2023 Pazar günü Cumhuriyetin 100'üncü yılı tüm yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dış temsilciliklerde kutlanacak. Bu özel günü sevdikleriyle doyasıya yaşamak isteyen ve bayram atmosferini tatmak isteyen kişilere 29 Ekim'de gezilebilecek yerleri derledik.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          ANKARA

          Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için, bu onurlu günü başkent Ankara'da geçirebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret edebilirsiniz. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Anıtkabir, Rasattepe'de yer almaktadır. Anıtkabir'in yanında Ankara'da Anadolu Medeniyetler Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Devlet Resim ve Heykel Müzesi, PTT Pul Müzesi, Ziraat Bankası Müzesi, Türk Hava Kurumu Müzesi gibi yerleri de ziyaret edebilirsiniz.

        • 3

          İSTANBUL

          Türkiye’nin yaşayan kenti İstanbul’da Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanları ziyaret edebilirsiniz.

        • 4

          ÇANAKKALE

          Kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale, 29 Ekim için mükemmel bir tercih. Türk milletinin gücünü ve inancını tüm dünyaya gösteren Çanakkale'de ilk akla gelen yer Çanakkale Şehirliği ve Şehitler Anıtı olacaktır. Gezinizin devamında ise Aynalı Çarşı, Kilitbahir Kalesi yerleri de ziyaret edebilirsiniz.

        • 5

          İZMİR

          29 Ekim'de sokaklarıyla cıvıl cıvıl olan, her yerde kutlamaların gerçekleştiği İzmir'e gidebilirsiniz. İzmir'de bayramın coşkusunu yaşayabilmek için Atatürk Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Radyo ve Demokrasi Müzesi gibi yerleri ziyaret edebilirsiniz.

        • 6

          YEDİGÖLLER

          29 Ekim bu sene haftasonuna denk geliyor. Keyifli zaman geçirmek için Yedigöller'i ziyaret edebilir, doğa yürüyüşüyle ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Sonbahar'da kızıl bir görünüm alan Yedigöller'de fotoğraf çekebilirsiniz.

        • 7

          KAPADOKYA

          Her dönem ayrı bir güzelliği olan Kapadokya'yı 29 Ekim'de ziyaret edebilirsiniz. Keyifli bir tatil merkezi olan Kapadokya'da balon turu yapabilir, Ihlara Vadisi, Göreme Açıkhava Müzesi, Uçhisar Kalesi, Derinkuyu Yer Altı Şehri, Avanos gibi tarihi yerleri gezebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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