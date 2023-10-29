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        Haberler Magazin Cumhuriyet 100 yaşında

        Cumhuriyet 100 yaşında

        Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı, coşkuyla kutlanıyor. Tüm yurdumuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış temsilciliklerimiz bayraklarla donatıldı. Düzenlenen törenlerle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyeti kuranlar yâd ediliyor. Cumhuriyetin ne zor şartlar altında kurulduğu ve öneminin altı çiziliyor. Ünlüler, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı için duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 08:23 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:10
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        • 1

          "Ey yükselen yeni nesil! İstikbâl sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."
          Mustafa Kemal Atatürk

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          TÜRKAN ŞORAY

          Atam! Bize emanet ettiğin Cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkacağız.

        • 3

          AJDA PEKKAN

          Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun.... Minnet ve Saygıyla...

        • 4

          DEMET AKBAĞ

          Sana olan sevgi ve özlem yıllar geçtikçe daha da katlanarak büyüyor Atam... 100 yıldır minnettarız, sonsuza kadar da minnettar kalacağız.

        • 5

          CEM YILMAZ

          Cumhuriyetimizi bize armağan eden büyük Atatürk, 100'üncü yılda da seni kalpten özlüyor, önünde saygıyla eğiliyorum. Çok yaşa Cumhuriyetim.

        • 6

          TARKAN

          Sen rahat uyu
          Yüreğimizdesin her an
          Sen rahat uyu
          Biz hep izindeyiz Atam

        • 7

          GUPSE ÖZAY

          Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet, 100 yaşında...
          Kızım, senin de ilk Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım.

        • 8

          FERHAT GÖÇER

          Nice 100 yıllara...

        • 9

          DENİZ BARUT

          Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ve nicelerinin ilk gününü kutlayacağız…
          İnançla, “birinci vazifemiz”in farkında nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz… Kimse 'Türk'ü senin kadar sevmedi. Kimse bu vatanı senin kadar sahiplenmedi. Burdayız, izindeyiz, yılmadan kurduğun laik, aydınlık Cumhuriyetin bekçisiyiz…Özlemin dinmez, hakkın ödenmez…
          Seni, dinlemeyi en sevdiğin seslerden biriyle anıyorum Atam…
          Kutlu olsun şanlı Türk Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılı…

        • 10

          RUHİ SARI

          Cumhuriyet, düşüncesi hür, vicdanı hür nesiller ister. Mustafa Kemal Atatürk

        • 11

          TİLBE SARAN

          "…gülmek, bir halk gülüyorsa gülmektir…" Seninle gülmüştük 100 yıl, gene güleceğiz… Söz!

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