1914’te kurulan Türk sinemasında o güne kadar 23 film çekilmişti. Yakın tarihte yaşanan I. Dünya Savaşı ile ilgili ilk film, 1917’de Sedat Simavi yönetmenliğinde, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti' nin yapımcılığında 'Casus’ adıyla çekildi.

Kurtuluş Savaşı ile ilgili ilk film ise beyazperdeye Halide Edip Adıvar ’ın aynı adlı romanından 1923’te uyarlanan, Muhsin Ertuğrul ’un senaryolaştırdığı ve yönettiği ‘Ateşten Gömlek’ oldu.

Bedia Muvahhit ile Neyyire Neyir , bir sinema filminde rol alan ilk Türk kadın oyuncular olarak sinema tarihine geçti. Muvahhit ile Neyir’in kamera karşısına geçme hikâyesi oldukça ilginç. Şöyle; 1922’de İkdam Gazetesi’nde yayımlanan ‘Ateşten Gömlek’, büyük ilgi uyandırdı. Dönemin güncel konularını filme çekme arzusu içindeki Muhsin Ertuğrul, gördüğü ilgiden yola çıkarak romanı sinemaya uyarlamak istedi. Halide Edip Adıvar, “Tamam” dedi demesine ama bir şartı vardı.

O dönemlerde Türk sinemasında birkaç istisna dışında kamera karşısına gayrimüslim kadınlar geçiyordu. Müslüman kadınların sinema filmlerinde rol alması uygun bulunmuyordu. Ne var ki Halide Edip Adıvar, ‘Ayşe’ ile ‘Kezban’ karakterlerini gayrimüslim oyuncuların değil, Türk oyuncuların canlandırmasını istedi. Muhsin Ertuğrul’a da bu şartla izin verdi.

Romanı mutlaka filme çekmek isteyen Muhsin Ertuğrul, Adıvar’ın bu şartını kabul ederek kadın oyuncu arayışına başladı. ‘Ayşe’yi canlandıracak kadını aradan çok zaman geçmeden buldu. Doğum adı Emine Bedia Şekip olan Bedia Muvahhit...

'Kezban'ı canlandıracak kadını ise bulamayan Muhsin Ertuğrul, en sonunda gazeteye ilan verdi. Rol için sadece Münire Eyüp başvuruda bulundu. Ertuğrul, ‘Kezban’ı canlandıracak oyuncuyu da bulduktan sonra ‘Ateşten Gömlek’in çekimlerine başladı.

Bedia Muvahhit (1896 - 1994)

GALASI İŞGAL GÜNLERİNDE YAPILDI

‘Ateşten Gömlek’in galası, 23 Nisan 1923’te Beyoğlu’ndaki Palas Sineması'nda yapıldı.

30 Ağustos 1922’de gerçekleştirilen Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile mutlak bir zaferle kazanılmıştı kazanılmasına ama Kurtuluş Savaşı henüz sona ermemişti. İstanbul’un işgal altında olduğu günlerde gösterime giren ‘Ateşten Gömlek’, şehirde büyük bir coşku yaşattı.

İstanbul, 13 Kasım 1918'de işgal edildi. İşgal, 6 Ekim 1923'te İngiliz askerlerinin şehirden ayrılmasıyla sona erdi.

• Yapımcısının Türkiye’nin ilk film şirketi olan Kemal Film’in olduğu ‘Ateşten Gömlek’, iki ayrı bölüm halinde çift bilet karşılığında gösterime çıkarıldı.

Muhsin Ertuğrul, 1928'de yine bir Kurtuluş Savaşı konulu film olan 'Ankara Postası'nı çekti.

Reşat Nuri Güntekin, Fransız yazar François de Curel’in ‘Terre Inhumaine’ adlı oyununu ‘Bir Gece Faciası’ adıyla uyarladı.

‘Terre Inhumaine’nin konusu I. Dünya Savaşı sırasında Alsace Lorraine’de ‘Bir Gece Faciası’nda ise Kurtuluş Savaşı’nda Adapazarı’nda geçiyor.

Muhsin Ertuğrul’un ‘Bir Gece Faciası’nı ‘Ankara Postası’ adıyla beyazperdeye uyarladığı filmde başrolleri Neyyire Neyir, Nafia Arcan, İsmet Sırrı Sanlı, Behzat Butak ve Ercüment Behzat Lav paylaştı.

İlk gösterimi 2 Ekim 1929’da gerçekleştirilen ‘Ankara Postası’nı İstanbul’da 15 bin kişi izledi. Bu gişe, o güne kadar ulaşılmış en yüksek izleyici sayısıydı.

Muhsin Ertuğrul, ‘Ateşten Gömlek’ ve 'Ankara Postası'ndan sonra Kurtuluş Savaşı ile ilgili filmlere devam etmek istiyordu.

‘Bir Millet Uyanıyor’…

Muhsin Ertuğrul, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu'nun aynı adlı eserinden senaryolaştırdığı ‘Bir Millet Uyanıyor’u Çanakkale ve İstanbul’un Maltepe ile Kağıthane semtlerinde çekti. Kurtuluş Savaşı sırasında, İstanbul'a gizli bir görevle gelen Kuvayi Milliye üyesi ‘Yüzbaşı Davut'a âşık olan öğretmen ‘Nesrin'in öyküsü üzerine kurulan film, gösterime 7 Aralık 1932’de girdi.

‘Bir Millet Uyanıyor’un başlıca özelliği görüntülerinde Atatürk’ün olduğu ilk sinema filmi olması. Gerek Kurtuluş Savaşı hikâyesiyle gerekse ulu önderimiz Atatürk ile Mareşal Kazım Karabekir’in görüntülerinin yer alması 53 dakikalık ‘Bir Millet Uyanıyor’u Türk sinemasının özel filmlerinden biri haline getirdi.