Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        77
        Fenerbahçe
        FB
        72
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Beşiktaş
        BJK
        49
        Rams Başakşehir
        İBFK
        48
        Trabzonspor
        TS
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Kasımpaşa
        KSM
        42
        Göztepe
        GÖZ
        40
        Tümosan Konyaspor
        KON
        40
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Bellona Kayserispor
        KYS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        37
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Diğer Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın Çanakkale etabı deprem nedeniyle ertelendi - Diğer Haberleri

        Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın Çanakkale etabı deprem nedeniyle ertelendi

        Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı olan Çanakkale Etabı, Marmara Denizi'nde art arda meydana gelen depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 18:37 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın Çanakkale etabı ertelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale Etabı için takımlar İstanbul Boğazı’ndan yolculuklarına başlamıştı. Yarışın ilk etabı olan Çanakkale Zafer Kupası'nın Marmara Denizi’nde art arda meydana gelen depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Yarışların başlangıcında gerçekleştirilen İstanbul Boğazı etabı, ilerleyen dönemde yapılacak olan Çanakkale Zafer Kupası yarışlarının resmi sonuçlarına dahil edilecek.

        Öte yandan yeni yarış tarihi, ilgili kurumlarla yapılan değerlendirmelerin ardından duyurulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Habertürk Anasayfa