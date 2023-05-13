Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları ile seçim sonuçları il il, ilçe ilçe anbean Haberturk.com'dan takip edilebilecek.

Seçimin sonuçları detaylı grafiklerle hızlı ve anlaşılır bir şekilde ana sayfamızda izlenebilecek.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Haberturk.com seçim sayfasında ise tüm sonuçlara il il, ilçe ilçe ulaşılabilecek.

14 Mayıs 2023 Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

HT Stüdyo'nun YouTube yayını da 14 Mayıs 2023 seçiminde son durumu ve değerlendirmeleri aktaracak.