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Haberler Gündem 14 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları Haberturk.com'da Olacak! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları ile Partilerin Oy Oranı Canlı Takip Edilecek

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları Haberturk.com'da olacak

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü seçimini yapacak, sonuçlar Haberturk.com'dan takip edilebilecek. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları detaylı grafiklerle hızlı ve anlaşılır bir şekilde Haberturk.com'un ana sayfasında izlenebilecek. Seçim sayfasında tüm sonuçlara il il, ilçe ilçe ulaşılabilecek. HT Stüdyo'nun YouTube yayını da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde son durumu ve değerlendirmeleri aktaracak.

Giriş: 13.05.2023 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
14 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları Haberturk.com'da Olacak! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları ile Partilerin Oy Oranı Canlı Takip Edilecek
HABERTURK.COM

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları ile seçim sonuçları il il, ilçe ilçe anbean Haberturk.com'dan takip edilebilecek.

Seçimin sonuçları detaylı grafiklerle hızlı ve anlaşılır bir şekilde ana sayfamızda izlenebilecek.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Haberturk.com seçim sayfasında ise tüm sonuçlara il il, ilçe ilçe ulaşılabilecek.

14 Mayıs 2023 Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

HT Stüdyo'nun YouTube yayını da 14 Mayıs 2023 seçiminde son durumu ve değerlendirmeleri aktaracak.

Haberi Hazırlayan : Pınar Cebeci

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