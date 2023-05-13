14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları Haberturk.com'da olacak

Türkiye, yarın sandık başına gidiyor. 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için oy kullanılırken Cumhurbaşkanı seçimi için de oy verilecek. Bu noktada, Cumhurbaşkanı adayları, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak. Sabah saat 08.00 itibarı ile başlayacak olan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek ve ardından oy sayımına geçilecek. Oy sayımına geçilmesi ile beraber 2023 Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları da anbean, canlı olarak takip edilecek. Hatırlanacağı gibi, YSK'nın yayın yasağı kararı kalkmadan Cumhurbaşkanı seçimi sonucu ile ilgili veri paylaşmak yasak. YSK'nın yayın yasağının kalkmasının ardından her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'dan takip edilecek.

14 MAYIS CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ SONUCU HABERTURK.COM'DA OLACAK

Haberturk.com'un 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları sayfası yine sonuçları hızlı, anlaşılır, kesintisiz ve canlı olarak aktaracak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile beraber detaylı grafikler Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında yerini alacak. Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda olacak.

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