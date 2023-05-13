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Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 14 Mayıs 2023: Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan Oy Oranı ve Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları Haberturk.com'da olacak

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanılacak. Saat 17.00'de sandıkların kapanması ile beraber oy sayımına geçilecek ve genel seçimi sonucu için heyecan başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın il il oy oranları ve Cumhurbaşkanı seçimi sonucu seçmenler tarafından takip edilecek. Hatırlanacağı gibi, adaylardan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı seçimlerinden çekildiğini açıklamıştı. Her seçimde olduğu gibi, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları da anbean, kesintisiz ve canlı olarak Haberturk.com'un 2023 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları sayfasında olacak.

Giriş: 13.05.2023 - 13:57 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye, yarın sandık başına gidiyor. 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için oy kullanılırken Cumhurbaşkanı seçimi için de oy verilecek. Bu noktada, Cumhurbaşkanı adayları, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak. Sabah saat 08.00 itibarı ile başlayacak olan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek ve ardından oy sayımına geçilecek. Oy sayımına geçilmesi ile beraber 2023 Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları da anbean, canlı olarak takip edilecek. Hatırlanacağı gibi, YSK'nın yayın yasağı kararı kalkmadan Cumhurbaşkanı seçimi sonucu ile ilgili veri paylaşmak yasak. YSK'nın yayın yasağının kalkmasının ardından her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'dan takip edilecek.

    14 MAYIS CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ SONUCU HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Haberturk.com'un 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları sayfası yine sonuçları hızlı, anlaşılır, kesintisiz ve canlı olarak aktaracak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile beraber detaylı grafikler Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında yerini alacak. Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda olacak.

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Sayfası İçin Tıklayınız

  • CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

    Cumhurbaşkanı seçimi pusulasında, kurayla belirlenen sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adı yer alacak. Ancak adaylardan Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta adaylıktan çekildiğini açıkladı. Pusulaların basımı ve dağıtımı tamamlandığı için İnce'nin adı pusulada yer almaya devam edecek.

    Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları ve Oy Oranı İçin Tıklayınız

    Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları ve Oy Oranı İçin Tıklayınız

    Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları ve Oy Oranı İçin Tıklayınız

    Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları ve Oy Oranı İçin Tıklayınız

  • Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. 

    14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

  • Sandığa Gitmeden Önce Nerede Oy Kullanacağınızı Öğrenin

    Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

    Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

    14 Mayıs 2023 Bölge Bölge Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

  • Oy Pusulasına Mühür Dışında İşaret Koymayın

    Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

    Pusulaları Tek Zarfa Koyun

    Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

    Oy Kullandıktan Sonra İmza Atmayı Unutmayın

    Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

    14 Mayıs 2023 İl İl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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