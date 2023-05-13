14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları Haberturk.com'da olacak

Oy Pusulasına Mühür Dışında İşaret Koymayın
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
Pusulaları Tek Zarfa Koyun
Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.
Oy Kullandıktan Sonra İmza Atmayı Unutmayın
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
14 Mayıs 2023 İl İl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız