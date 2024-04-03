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Dijital yapay zekâ dünyanın birçok yerinde yaşamımızı etkilemeye başladı. Bu teknolojik devrim, iş süreçlerinden günlük yaşamımıza kadar geniş bir yelpazede kendisini gösteriyor. Dijital yapay zekânın dünya genelinde evrimini ve gelecekteki potansiyelini anlamak, günümüzün en önemli konularındandır. Yakın gelecekte ofis programlarında bir modül olarak karşımıza çıkacak yapay zekâ, gündelik yaşamın ve iş yaşamının kaçınılmaz bir parçası haline gelecektir. Öyle ki dünyanın herhangi bir yerinde bir makinadan kahve aldığınızda, önceki kişisel tercihlerinizi hatırlayan bir tasarımı keşfetmeye hazır olmalısınız.

DİJİTAL ZEKÂ Dijital yapay zekâ nedir? Dijital yapay zekâ, bilgisayar sistemlerinin lokal, genel ve gömülü verileri analiz etme, öğrenme ve problem çözme yeteneğine sahip olması anlamına gelir. Henüz bir yapay bilinçten bahsedemiyoruz ama insanların en çok zorlandığı konu olan problem çözme yeteneğinin belki de sonsuza kadar genişletilebilmesini kastediyoruz. Makine öğrenimi, derin öğrenme vb. teknolojileri içeren yapay zekâ, karmaşık görevleri gerçekleştirmek ve sürdürmek için bilgisayarların kullanılmasını sağlar, aynı zamanda onların bir karakter tasarımına evrilmesini de amaçlar. Askeri saniyeden, tıp sektörüne, danışmanlık hizmetlerinden, hukuka ve eğitimden eğlenceye kadar bütün alanlarda birden ivmelenmiş olan yapay öğrenme ve uygulama biçimleri kendine birçok alt alan açmıştır.

REKLAM TRENDLER Yapay zekânın sürdürülebilirlik için ve eşitsiz dünyaya bir çözüm olarak yaygınlaşması, birçok sektörde önemli değişikliklere neden olmuştur. Sağlık, finans, üretim ve eğitim gibi alanlarda dijital YZ, verimliliği artırarak iş süreçlerini optimize etme potansiyeli sunmaktadır. Yapay zekâ entegrasyonu geleceğin teknolojik altyapısını şekillendirme potansiyeline sahiptir. Özellikle nesnelerin birbirleriyle iletişim kurmasını ve veri paylaşımını sağlayarak akıllı şehirler, evler ve iş yerleri gibi çeşitli uygulama alanlarına yol açacaktır. Bu entegrasyon, günlük yaşamımızı daha akıllı ve verimli hale getirecektir.

ENDİŞELER Ancak bu gelişmeler beraberinde dijital yapay zekânın kullanımıyla ilgili etik ve sosyal sorumluluk konularının daha fazla tartışılmasına da neden olmaktadır. Dijital yapay zekânın benimsenmesi, beraberinde siber güvenlik endişeleri getirmektedir. YZ’nin kullanımının artması, siber saldırılarda kullanılma olasılığını artırabilir. Bu nedenle, yapay zekâyla ilgili güvenlik standartlarının belirlenmesi ve uygulanması, bu teknolojinin güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Dijital yapay zekâ, doğru şekilde yönetildiğinde, insanlığın karşılaştığı her tür zorluğa çözümler sunma potansiyeli taşımaktadır.

EĞİTİM Yapay zekânın büyümesi, bu alanda yetenekli profesyonellere olan talebi artırmaktadır. Devletler, eğitim kurumları ve şirketler, yapay zekâ alanında uzmanlaşmış profesyoneller yetiştirmek ve inovasyonu teşvik etmek için çeşitli programlar ve projeler geliştirmektedir. Ülkemizde de bu amaçla Cumhurbaşkanlığı Dijital Genç Yapay Zekâ Ekosistemi kurulmuştur. Bu yapının temel hedefi genç beyinleri geleceğe hazırlamak, YÖK'e bağlı üniversitelerde faaliyet gösteren yapay zekâ ile ilgili öğrenci kulüplerini bir araya getirmek ve gençleri bu alanda kariyer yapmak için birlikte çalışmaya teşvik etmektir.

REKLAM PROJELER Proje, toplantılar, ücretsiz konferans, eğitim, seminer, webinar ve yarışmalarla gençlerin yapay zekâ konusundaki yeteneklerini geliştirmektedir ve amaçları arasında bu alanın potansiyel liderlerini yetiştirmek de vardır. Dijital alanlardaki uzman isimlerle buluşarak deneyimlerini paylaşmaları ve sorular sormaları yönünde destek alan genç öğrenciler, Türkiye'nin ulusal yapay zekâ stratejisi kapsamında belirlenen hedeflere katkı sunmak açısından temel taşlarıdır. Örneğin Ulusal Yapay Zekâ Ekosistemi, 2024 Mart ayında makine öğrenmesi ve veri ön işleme süreci operasyonları için ücretsiz online bir eğitim vermiştir. Bu eğitim, katılımcılara makine öğrenmesi uygulamalarında veri dönüşümü ve ayrıştırma süreçlerinin önemini anlatmaya yöneliktir. Veri bilimi ve yapay zekâ projelerindeki başarının temeli, katılımcılar açısından bu noktalardan geçmektedir. Ekosistem aynı zamanda kariyer yarışmaları üzerinden kimi ödüller de vermektedir.

YENİLİK Dijital Genç YZ Ekosistemi, gençleri yapay zekâ alanında donanımlı bireyler olarak yetiştirerek, ülkenin teknolojik geleceğine yön vermek için önemli bir adımdır. Proje, YZ alanındaki bilgi ve becerilerle yeni teknoloji liderleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Gençlere yapay zekâ konusunda kapsamlı eğitimler sunulması, temel kavramların öğretilmesi ve uygulama becerileri sunulması ve özellikle de gerçek dünya problemlerine uygulama fırsatları verilmesi ve süreçlere mentörlerin eşlik etmesi önemli bir girişimdir. Bu biçimde, Dijital Genç YZ ağı, ülkenin dijital rekabet gücünü artırarak küresel alanda daha etkin etkin bir konuma gelmesine yardımcı olabilir. Bu konuda daha detaylı bilgilere dijitalgenc@cbddo.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.