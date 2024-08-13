Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.828,56 %-0,80
        DOLAR 33,5671 %-0,04
        EURO 36,7476 %0,12
        GRAM ALTIN 2.657,17 %-0,48
        FAİZ 42,36 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,93 %-0,97
        BITCOIN 59.183,00 %0,55
        GBP/TRY 43,0127 %0,20
        EUR/USD 1,0937 %0,05
        BRENT 81,64 %-0,80
        ÇEYREK ALTIN 4.344,47 %-0,48
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 9,2'ye çıktı - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 9,2'ye çıktı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 9,2'ye çıktı. Yükselişe rağmen işsizlik oranı tek hanede ve 2024 geneli için yüzde 10,3 olan OVP tahmininin altında kalmaya devam etti" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 05:53 Güncelleme: 13.08.2024 - 05:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 9,2'ye çıktı"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, haziran ayında işsizlik oranının yüzde 9,2'ye yükseldiğini, ancak bu oranın Orta Vadeli Program (OVP) tahmini olan yüzde 10,3'ün altında kaldığını belirterek, "Haziran ayındaki artışta enflasyonla mücadele sürecinde uygulanan sıkılaştırıcı politikaların yanı sıra haziran ayına özgü geçici etkiler de söz konusu. Haziran ayında okulların tatile girmesi ile iş arayanların sayısındaki artış ve 9 günlük Kurban Bayramı tatili değerlendirilmesi gereken etkiler arasında" ifadelerini kullandı.

        Enflasyonla mücadelenin devam etiğini kaydeden Yılmaz, "Diğer yandan bu sürecin büyüme ve istihdam üzerindeki kısa dönemli etkilerini dikkatle izliyor ve bu etkileri azaltmaya dönük çabamızı sürdürüyoruz. Reel sektör yatırımlarına dönük seçici kredi ve teşvikler, yatırım ortamını iyileştirici düzenlemeler, ihracatı önceleyen vergi oranları ve uygun koşullu finansman, istihdam edilebilirliği artırmaya dönük mesleki eğitim ve işgücü politikaları bu çerçevede izlediğimiz politikalar arasındadır" dedi.

        "AMAÇ DENGELİ VE İSTİKRARLI BÜYÜMEK"

        Yılmaz, Türkiye'nin ekonomideki amacının dengeli ve istikrarlı bir şekilde büyümek olduğuna dikkati çekerek, "istihdam imkanlarımızı geliştirmek, insan odaklı ve kapsayıcı kalkınma ile sosyal refahı kalıcı olarak artırmaktır. Dönemsel olarak enflasyonla mücadele ve büyüme arasında denge kurmada bazı zorluklar yaşansa da orta ve uzun vadede bu iki hedef uyum içindedir. Fiyat istikrarı öngörülebilirliği ve güven ortamını pekiştirerek sürdürebilir büyüme için de güçlü bir zemin oluşturmaktadır" açıklamasında bulundu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
        #haziran ayı işsizlik oranı
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem
        Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem
        Türkiye'den Yunanistan'a yardım
        Türkiye'den Yunanistan'a yardım
        Göçük olayında yeni gelişme: Müteahhit tutuklandı
        Göçük olayında yeni gelişme: Müteahhit tutuklandı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Habertürk Anasayfa