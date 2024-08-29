Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından tarım politikalarına dair açıklamada bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, planlı tarım politikaları çerçevesinde çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Planlı tarım politikamız çerçevesinde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz ve tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz."
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