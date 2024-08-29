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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,  X hesabından tarım politikalarına dair açıklamada bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 22:43 Güncelleme: 29.08.2024 - 22:43
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        "Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, planlı tarım politikaları çerçevesinde çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Planlı tarım politikamız çerçevesinde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz ve tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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