Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Avrupa'nın en ucuz elektrik ve doğalgazı Türkiye'de"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl ziyareti kapsamında Karlıova Hükümet Konağı önünde düzenlenen "Doğalgaz Meşale Yakma Töreni"ne katıldı.

Buradaki konuşmasında Karlıova ilçesine doğalgaz arzının başlamasını müjdeleyen törene katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Yılmaz, mart ayında verdikleri sözlerin yerine gelmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Doğalgazın Karlıova'ya gelmesiyle sadece evlerde değil, diğer alanlarda da büyük bir rahatlama ve konfor sağlanacağını belirten Yılmaz, bu adımın bölgenin kalkınması ve yaşam kalitesinin artması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Yılmaz, doğalgazın taşımalı sistemle başlatıldığını, ilerleyen dönemlerde abone sayısının artacağını ve BOTAŞ'ın yapacağı boru hattıyla daha kalıcı şekilde, daha çok kişinin doğalgazla buluşturulacağını, teknik açıdan en kısa sürede bu projenin tamamlanması için çalışacaklarını ifade etti.

REKLAM

Hükümetin mesken abonelerinde yüzde 60'a varan doğalgaz ve elektrik sübvansiyonu sağladığını hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"2024 yılının ilk 6 aylık döneminde Avrupa ülkeleri arasında hane halkına en ucuz elektriği, en ucuz doğalgazı veren ülke Türkiye'dir. Sonuçta dünya piyasalarından dövizle aldığımız enerjiler bunlar. İşte bunları ülke olarak biz vatandaşımıza en ucuza temin etmeye gayret ediyoruz. Sırf bunun için, yani elektrik ve doğalgaz için bütçemize koyduğumuz para 472 milyar Türk lirasıdır. Bunu biz bütçeyle karşılamasak vatandaşımız bunu faturalarla ödemek zorunda kalacaktı. Bunu 2025'te öngörüyoruz. Bu sene de zaten vardı."