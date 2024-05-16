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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan OVP ve gri liste açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan OVP ve gri liste açıklaması

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın eylül ayında güncelleneceğini, ekonomik tahminlerde yapılacak güncellemelerin başta cari açık ve bütçe olmak üzere büyük oranda olumlu yönde olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 16.05.2024 - 20:39 Güncelleme: 16.05.2024 - 20:39
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        Reuters'in geçtiği habere göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tam desteğini" alan dezenflasyon programının ve reform gündeminin korunacağını, tasarruf ve verimlilik paketinin de etkisiyle bütçe açığının yüzde 5'in altına bile inmesinin mümkün olduğunu söyledi.

        "ENFLASYONDA BELİRGİN DÜŞÜŞ GÖRÜLECEK"

        Yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın yüzde 38 tahmine yakın tamamlanacağını belirten Yılmaz, gelecek yıl yüzde 20'in altında, 2026'da ise tek haneli enflasyona ulaşmakta kararlı olduklarına vurgu yaptı.

        Yaz aylarında bugüne kadar atılan adımların etkisiyle enflasyonda belirgin bir düşüş görüleceğine dikkat çeken Yılmaz, bu düşüşün vatandaşın beklentilerini de pozitif etkileyeceğine dikkat çekti.

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        GRİ LİSTE AÇIKLAMASI

        Yılmaz, Kara Paranın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF) kısa süre önce Türkiye'ye gelerek saha çalışmaları gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki ay Türkiye'den gri listeden çıkmasını beklediğini söyledi.

        FATF'in kamu ile özel sektörü de kapsayan görüşmelerin "olumlu" geçtiğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin gri listeden çıkarılması haricinde bir kararın siyasi olacağını söyledi.

        Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde 40 milyar dolar artış olduğuna ve yabancı yatırımcı ilgisindeki artışa ve dikkat çeken Yılmaz, önümüzdeki dönemde yabancı ilgisindeki artışın doğrudan yatırımlara da pozitif yansımasını beklediğini söyledi.

        Doğrudan yatırımlara ilişkin hedef ülke ve sektörel çalışmalar yapıldığını belirten Yılmaz, eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel şirketlerin CEO'larıyla bir araya geleceğini de belirtti.

        "ÜLKEYE SERMAYE GİRİŞLERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı yatırımcının programlarına duyduğu güvenle birlikte, ülkeye sermaye girişlerinin artarak devam ettiğini bildirdi.

        Bunun bir sonucu olarak, geçen yıl seçim öncesinde 700 puanı aşan CDS risk priminin de düşmeye devam ettiğini, 4 yılın ardından risk priminin 270 puan düzeyiyle en düşük seviyede gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, yurt dışı yatırımcının 10 Mayıs haftasında Türk tahvillerindeki rekor seviyedeki alımıyla birlikte, hisse senedi ve tahvil piyasası aracılığıyla ülkeye yurt dışından gelen döviz miktarının 22 Mart-10 Mayıs 2024 döneminde nette yaklaşık 6,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

        Yılmaz, sermaye girişlerinin artmasıyla rezervlerin de güçlenmeye devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "TCMB brüt rezervlerindeki artış 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7,5 milyar dolara ulaşmış, böylelikle son 3 yıl içindeki en yüksek haftalık rezerv artışı kaydedilmiştir. Böylece 31 Mart yerel seçim sürecinden bu yana, Merkez Bankamızın döviz alımı ve döviz kazandırıcı işlemler sonucunda SWAP hariç net rezervlerinde 42 milyar dolarlık artış olmuştur. Rezervlerimizdeki artış ve artan yabancı sermaye girişleri, tesis etmekte kararlı olduğumuz dezenflasyon sürecine önemli bir katkı sağlayacaktır. Kararlılıkla uyguladığımız programımızın etkilerini hem reel sektörde hem finansal piyasalarda görmeye devam edeceğiz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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