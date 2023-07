REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılında İstanbul'da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ŞEREF MADALYAMIZ, ONURUMUZ"

15 Temmuz'un değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse unutulmasına, unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'da milletin azim ve kararlılığıyla kurtardığı o gecede, kimin nerede durduğunu gördük. Milli iradenin tankla, topla, tüfekle, sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik. Her yaştan, her zümreden, her siyasi görüşten insanın bağımsızlığı sözkonusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini ortaya koyduk. 15 Temmuz bizim şeref madalyamızdır, onurumuzdur. 15 Temmuz istiklal beyannamesidir. Bu temiz alınlarına dayanan namlularına aldırmayıp, ülkesi ve milleti için canından geçenlerin direnişidir.

"YÜCE GÖNÜLLERİN DİRENİŞİDİR"

Ömürlerinin baharında tankların, tüfeklerin karşısına hiç düşünmeden geçenlerin direnişidir. Tarlasının 1 yıllık hasadını, kamyonunun, traktörünün lastiğini yakıp, darbecileri durdurmanın direnişidir. Meydanlarda demokrasi nöbeti tutan milletimizin direnişidir. İstiklal ve istikbalini terör örgütlerinin tasarrufuna bırakmamak için şehadet şerbetini içenlerin direnişidir. Ümidini Türkiye'ye bağlamış mazlumlara umut aşılayan yüce gönüllerin direnişidir. Gayesi, vicdanı, acısı, sevinmesi bir olan aziz milletimiz tek cephe olarak hainlere canı pahasına dur demiştir.

"YİĞİTLERİN İMANINI UNUTAMAYIZ"

Bu cephede 85 milyonun maşeri vicdanı vardır. Bıyığı yeni terlemiş pırıl pırıl gençlerin samimiyeti vardır. Hanımlar unutmayın; burada Nene Hatunların, Şerife Bacıların, Kara Fatmaların fedakârlığı vardır. Ben sizleri böyle görüyorum. Şehit polis Cennet kızımızı böyle görüyorum. Onlar yılmadılar ve şehadete yürüdüler. Ellerine bayraklarını almış hainlere karşı koyan kadınlarımızın cesaretini unutamayız. Şehit olacağını bile bile tek başına darbeye direnen yiğitlerin imanını unutamayız. Ölüm kusan silahlara göğüslerini siper eden kahramanların azmini unutamayız. Siyasi farklılıklarını bir yere bırakıp omuz omuza verenlerin basiretini unutamayız. Bu cephe var oldukça Allah'ın izniyle kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz.

15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'nda saat 23.15'de havalimanına gelen Bay Bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz değil mi? Tankların arasından FETÖ'cüler Bay Bay Kemal'i Bakırköy Belediyesi'ne götürdüler. 'Benim Erdoğan'ın geleceğinden haberim olsaydı beklerdim' dedi. İnanalım mı? Ben de senin öyle gideceğini bilseydim, uçağı biraz daha erken indirip seninle orada buluşurum. Bunlar korkaktır, pısırıktır, bunlardan bir şey olmaz. 15 Temmuz elbette öncelikle hükümetimize karşı yapıldı. Darbeci hainler canımıza kast edecekler kadar gözlerini karartmışlardı.

"ASIL MUHATABI MİLLETTİ"

Suikast timinden kılpayı kurtulduk. Bunun gibi nice badire ve saldırı atlattık. Korumalarım şehit oldular. Ancak 15 Temmuz kalkışmasının asıl muhatabı milletti, milli iradeydi, ülkemizin bağımsızlığıydı. Türkiye sıradan bir darbe teşebbüsünde değil topyekün işgal girişimine maruz kaldı. Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz bombalandı. TBMM bombalandı. MİT Başkanlığımız, Özel Harekat Başkanlığımız, Ankara Emniyet Müdürlüğümüz ve diğer birimlerimiz çok ağır saldırıya uğradı. Hainler sadece hükümeti değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin sembollerini hedef aldılar.

251 şehidimiz oldu. 2 bin 200'ü aşkın gazimiz oldu. Milletimizin peygamber ocağı olarak gördüğü ordusuyla arasını açmayı hedeflediler. Biz ordumuza peygamber ocağı olarak bakarız. Ama onların böyle bir derdi yok. Bizim askerimizin adı Mehmetçik. Neden bizim askerimize Mehmetçik demişiz. Küçük Muhammet adına Mehmetçik demişiz. Tarihten böyle gelir. Dünyada, İslam dünyasında, hiçbir ülkede böyle bir isim yok, sadece bizde var. Onun için Mehmetçik çok önemli. Mehmetçiği yedirmeyiz, yedirtmeyiz. Gereği neyse yaparız. Kamu kurumları içinde güvensizlik oluşturarak devletimizi zayıf düşürmeyi amaçladılar.

"KİRLİ SENARYOLARI YIRTIP ATTIK"

Devlet millet kaynaşmasını dinamitleyerek milli bünyemizde onulmaz yaralar açmak istediler. Doğu ile batıyı, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan köprünün işgal edilmesi kuşkusuz bir mesajdı. İşte o köprü burada. Ne oldu? İşgal edebildiler mi? Benim milletim, kadını, erkeği tankların altına yattı ve orada direndi, köprümüz işgal edilmedi, edilemedi. 15 Temmuz direnişiyle işte tüm bu kirli senaryoları yırtıp attık. Köle olmayacağız, mandaya boyun eğmeyeceğiz, devletimizi parçalatmayacağız dedik. Ezanlarımızı susturmayacağız, şanlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz dedik.

15 Temmuz ruhunu anlamayanlar Sakarya, Çanakkale, Dumlupınar'ı anlayamaz. Milletimizin kodlarındaki istiklal aşkını anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlayamayanlar darbe girişiminin ilk saatlerinde Ankara'yı bombalayan bizden olamaz diyerek Anadolu şehirlerinden Ankara'ya sel olup akan bu milletin evlatlarını anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar Allah devlete millete zeval vermesin diyen ağzı dualı anaları anlayamaz. Bu milletin çapulcu, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamaz. Varlığımızı şehitlerimize borçlu olduğumuzu anlayamaz.

"TARİHİ REFORMLAR YAPTIK"

Canıyla imtihan edilip imtihandan geçen, 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atan gafillerin kıratı yetmez. Türkiye varoldukça 15 Temmuz destanımız bir zafer şarkısı gibi dilden dile aktarılmaya devam edecektir. Son 21 yılda her alanda tarihi nitelikte reformlar yaptık. Demokrasimizin üzerindeki vesayet gölgesini hamdolsun biz kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilk defa sandık aracılığıyla yönetim sistemimizi değiştirme başarısı gösterdik. Türkiye'yi siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos ve darbe girdabından kurtarmış olduk.

"BİZ MİLLETİMİZLE YÜRÜYORUZ"

Ülkemiz ayağına vurulan prangaları söküp, attıkça çıkarlarını daha güçlü savunmaya, hakkını daha dirayetli bir şekilde aramaya başladı. Ordu, emniyet, mülkiye ve adliye teşkilatlarımız FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe asli görevlerini daha iyi yapar hale geldi. Terörle mücadelemiz Cudi, Gabar, Tendürek, sınır ötesinde çok daha güçlü şekilde devam ediyor. Suriye'ye yönelik harekatlarımızda ülkemizi terör koridoruyla çevreleme planlarını boşa çıkardık. Birileri de Kandil'den destek arıyor. Ne diyor, 'Biz Bay Bay Kemal'in yanındayız' diyor. Millet senin yanında olmadıktan sonra avucunu yalarsınız. Biz milletimizle yürüyoruz, onlar Kandil'le yürüyor. Aramızdaki fark bu.

"OPERASYONLARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

FETÖ'cüleri dünyayı dar ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde eğitim kurumu kılıfı altında faaliyet gösteren fitne yuvalarının kapatılmasını veya Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini sağladık. Firari durumda olan yargılanmak üzere ülkemize iadesini gerçekleştirdik Operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Bu örgütün gerçek yüzünü fark edip, FETÖ'ye karşı tedbir alan devletlerin sayısı günden güne artıyor. NATO zirvesinde FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı tavizsiz duruşumuzu bir kez daha ifade ettik.

Ben sizden günün bu saatinde, bu güzel yerde Beylerbeyi Stadyumu'nda şöyle ellerimiz kaldıralım, buradan hep birlikte Türkiye'ye, televizyon ekranlarından seslenelim: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Sağolun, varolun. Tüm şehitlerimizin ruhlarına el Fatiha.