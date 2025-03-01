Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

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Tüm İslam aleminin ramazan ayını kutladığını ifade eden Erdoğan, her ramazanda olduğu gibi bu yıl da ilk iftarı şehit yakınlarıyla yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, sofralarını şereflendiren şehit ailelerine ayrı ayrı teşekkür ederek, bu mübarek ayda tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin Allah katında kabul olmasını yürekten diledi.

"15 TEMMUZ'U HEP BİRLİKTE YAŞADIK"

Ülke ve millet olarak askeriyle, polisiyle, bekçisiyle, jandarmasıyla, güvenlik korucusuyla, istihbarat mensuplarıyla Türkiye'nin güvenliği için gece gündüz fedakarca çalışanlara çok şey borçlu olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Esasen biz her bir ferdiyle ülkesinin, milletinin ve onu temsil edenlerin güvenliği için gerektiğinde canını ortaya koyacağını ispatlamış bir milletiz. Çanakkale'den Milli Mücadele'ye bunun sayısız örneği mevcuttur. Son örneğini de 15 Temmuz'da hep birlikte yaşadık. Kıyam ve cihat, milletimizin genlerine işlemiş hasletlerdir." dedi.

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"DEMİR YUMRUĞUMUZU HAZIR TUTUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık eski Türkiye'nin olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Barış ve huzur içinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, mukaddesatımız bildiğimiz değerlerimize, ezanımızla sembolleşen inancımıza, bayrağımızla sembolleşen vatanımıza, tarihimizin en değerli mirası devletimize, hele hele vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik en küçük bir saldırıya veya tacize de o derece tavizsiziz.

Elbette meselelerimizin çözümünde önceliği görüşmeye, konuşmaya ve uzlaşmaya veririz, veriyoruz. Bundan sonra da nefret dili, kavga ve gerilim yerine karşılıklı saygıyı, hoşgörüyü ve diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz fakat uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz. Geçmişte darbecilerden FETÖ'ye ve diğer terör örgütlerine kadar emperyalistlerin ülkemiz içindeki maşalarından gelen saldırılarda gereken refleksleri gösterememiş olabiliriz ama artık böyle bir Türkiye yok. Tam tersine bugün her alanda güçlü, kudretli, müessir ve kolu uzun bir Türkiye var."

"KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİRİN 15 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTIĞI BİR TÜRKİYE" Artık sadece vatandaşlarının değil, dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umudu haline dönüşmüş, yıldızı parlayan bir Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Artık kişi başına milli gelirin 15 bin doların üzerine çıktığı bir Türkiye var. Oyuna gelen değil, bölgesinde ve ötesinde oyun kuran, kendisine yönelik sinsi ve kirli oyunları bozan çok farklı bir Türkiye var. Kendi tüfeğini dahi yapamayan bir ülkeden bugün insansız hava araçlarıyla, uçağıyla, tankıyla, topuyla, füzesiyle, gemisiyle, helikopteriyle kendi göbeğini kendisi kesen bağımsız bir Türkiye'ye ulaştık." diye konuştu. "VERİLEN SÖZLER TUTULMAZSA GÜNAH BİZDEN GİDER" Erdoğan, "Şayet verilen sözler tutulmaz sürekli oyalama, göz boyama isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı gerekiyorsa taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz." diye ifade etti. Erdoğan, "Hangi adımı atıyorsak, Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali için atıyoruz." diye belirtti. Erdoğan, "Başkalarının gündemlerine hapsolmadan kendi önceliklerimize göre tarihin akışını değiştiren politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Türkiye, sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgemizin değil, dünyanın en güçlü, kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir." diye ifade etti. Erdoğan, "Birtakım marjinal gruplar hariç, terörsüz Türkiye girişimi, milletin ve siyasetin kahir ekseriyeti tarafından müspet karşılanmış, desteklenmiştir. Sınırlarımızın ötesindeki yapılanmaları da tasfiye ederek demokrasinin ve kardeşliğin asrı olacak Türkiye Yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz." dedi. Erdoğan, "Yıllardır bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek, kazanan 85 milyon olacak, demokrasimiz, ekonomimiz, kardeşliğimiz olacak. Kazanan, pasaportunu taşımaktan her zaman şeref duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti olacak, kazanan aydınlık yarınlarımızın teminatı evlatlarımız olacak." dedi. "Bu girişimin içinde şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, sizleri üzecek, başınızı yere eğdirecek hiçbir şey yoktur, asla olmayacaktır." diye kaydetti.

Erdoğan, "Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bize emanettir. Bugüne kadar bu emanetlere samimiyetle sahip çıktık. Yarın da baş tacı etmeyi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı. Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması Haberi Görüntüle