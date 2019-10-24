24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir bölgenin riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.
AA'nın haberine göre; Altındağ'a bağlı Fevzipaşa (Ulus) Mahallesi'ndeki yaklaşık 7 bin metrekarelik bir alan da ASBÜ Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.
ENERJİ PROJELERİ İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI
Gazi-9 Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Çanakkale'nin Bayramiç, Akıncı Hidroelektrik Santrali'nin inşası için Kayseri'nin Kocasinan ve Fernas-4 Güneş Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla da Burdur'un Çavdır ilçelerindeki bazı taşınmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde inşa edilecek 154 kV İntepe Rüzgar Enerji Santrali (RES) - Altınoluk Trafo Merkezi ve Ayvacık Trafo Merkezi Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.
Adana sınırları içerisinde tesis edilecek olan Sarıçam-Hocallı Çirişgediği Enerji Nakil Hattı ile Bursa'da yapılacak İrfaniye Trafo Merkezi - Sağlık Tesisi Entegre Enerji Nakil Hattı için de bazı taşınmazlar TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.
BULANCAK MİLLET BAHÇESİ PROJESİ İÇİN KAMULAŞTIRMA
Giresun'un Bulancak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir taşınmazın bölgede yapımı planlanan "Millet Bahçesi Projesi"nin hayata geçirilmesi amacıyla Bulancak Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması sağlanacak.
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