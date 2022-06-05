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MÜJDE! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak, kimleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak, kimleri kapsıyor?

Gündemden düşmeyen 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konu ile ilgili detayları geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmuştu. Erdoğan, "Memurlarımıza da müjde vermek istiyorum. 3600 ek gösterge çalışmasını tamamladık." dedi. İşte, detaylar...

05.06.2022 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Toplantısı'nda müjde verdi. 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindiğini belirten Erdoğan, detaylar için yarın yapılacak kabine toplantısını işaret etti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak, kimleri kapsıyor? İşte, merak edilen soruların yanıtı ve konuya ilişkin son dakika açıklamaları...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi. Konuşmasında buğday alım fiyatlarına da değinen Erdoğan, "Sert ekmeklik buğdayın tonuna 7 bin 50 TL ödenecek" ifadelerine yer verdi. 

    Açıklamalarına, "Memurlarımıza da müjde vermek istiyorum. 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladık. Meclis'e sunma aşamasına getirdik. Yarın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla açıklayacağım" şeklinde devam etti.

  • EK GÖSTERGE NEDİR?

    Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

    3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

    3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

  • 3600 EK GÖSTERGE: MALİYET TAHMİNİ 80-10 MİLYAR TL

    Edinilen bilgilere göre, ekonomi yönetiminin eğilimi, 3600 ek göstergenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk açıklaması doğrultusunda öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile sınırlı tutulması yönünde. Ancak, nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

    Maliye yetkililerinin toplantılarda verdiği bilgiye göre, 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24’ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25’i ise 2200 – 3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor. Toplantılarda maliyet hesabına ilişkin bilgi verilmedi. Ancak, kulislere yansıyan bilgilere göre, Maliye, tüm memurlara ek gösterge verilmesinin maliyetinin 80 – 100 milyar liraya ulaşacağını hesapladı.

    Maliye’nin hesabının, tüm memurların birinci dereceden emekli olacakları, emekliliği gelmiş olanların hemen emekliye ayrılacağı ve bundan dolayı yüklü ikramiye ödenmesi gerekeceği, emekli olanların yerine yeni personel istihdam edilmesinin ilave yük getireceği varsayımına dayandığı yorumları yapılıyor.

  • EK GÖSTERGE EMEKLİ AYLIĞI İKRAMİYELERİNE NASIL YANSIYACAK?

    Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlamış olanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak. Öğretmen, polis ve dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu din görevlilerinden 25 yıl hizmet üzerinden emekli olanlar şu an 5.242 TL, hemşireler ile diğer lisans mezunu din görevlileri ise 5.095 TL emekli aylığı alıyor. Otuz yıl hizmeti olanlar ise sırasıyla 5.592 TL ve 5.435 TL aylık alıyorlar. Ek göstergenin 3600’e çıkartılması halinde aynı kişiler 25 yıl hizmet üzerinden 6.399 TL, 30 yıl hizmet üzerinden ise 6.826 TL aylık alacaklar.

    Memuriyete 2008 öncesinde başlamış olup kanun çıktıktan sonra emekli olan söz konusu memurların emekli ikramiyeleri artacak. Öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu din görevlilerinin ikramiyeleri 25 yıllık hizmet üzerinden 37.083 TL, 30 yıllık hizmet üzerinden ise 44.499 TL artacak.

    Hemşire ve diğer lisans mezunu din görevlilerinin ikramiyeleri ise 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olanlarda 41.792 TL, 30 yıllık hizmetle emekli olanlarda ise 50.200 TL artacak.

     

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