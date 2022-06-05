VEDAT BİLGİN NE DEMİŞTİ?

Konuşmasında Temmuz ayını işaret ederek müjdeyi veren Bakan Bilgin, “Bugün buraya gelirken de gazeteciler sık sık soruyorlar. Enflasyon var, çalışanların sorunları ne olacak? Ücretlerde bir düzenleme yapılacak mı? Emeklilerin durumu ne olacak? Sık sık bu sorular gündeme geliyor.

Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorunda olan bir görevde bulunuyoruz. Bizim Bakanlığımızın görevi bu. Çalışanımızı, işçimizi, emeklimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bunların bütün sorunlarına sahip çıkan bir konumdayız. Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda asgari ücreti tarihsel olarak Türkiye’nin gördüğü en üst düzeyde yüzdelerle arttırdık.

Arkasından esas yaptığımız önemli değişim odur. Asgari ücreti arttırırsınız ama arkasından onunla beraber yaptığımız şey asgari ücret düzeyinde bütün ücretlilerin gelirlerinin vergi dışı bırakılması Türkiye’nin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Biz bu tarihsel adımları atan bir hükümetin mensupları olarak bundan sonra da çalışanlarımızı koruyacağız. Bundan sonra da ücretlilerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar bizim programımızda. Önümüzdeki Temmuz’da da yapacağımız düzenlemeler var. Biz emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının hem özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz.

Bunlardan birisi 3600 çalışmalarını bitirdik. Son değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu ayın sonunda bütün detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Emeklilerin durumu, kamu çalışanlarının ücret durumu gibi konularda da çalışmalarımız var. Temmuz gibi enflasyondaki gidişat da değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılacak. EYT sorunu ile ilgili konular da gündemimizde, çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’nin çalışanlarının her problemi ve her sosyal sorunu bizim çözmemiz gereken sorundur ve bunların çözümü bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.