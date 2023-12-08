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        Haberler Dünya 7 günlük vize kapsamındaki 10 Yunan adası hangileri? Son dakika: 10 Yunan adasına kapıda vize uygulaması başlayacak

        10 Yunan adasına kapıda vize uygulaması başlayacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a 6 yıl aradan sonra yaptığı tarihi ziyarete iki tarafta olumlu mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinin ardından merak edilen konulardan biri ise Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasında 7 günlük vize uygulamasının başlatılacağı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 08:14 Güncelleme: 08.12.2023 - 08:20
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yılın ardından dün ilk kez Yunanistan'a gitti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin ardından iki ülke arasında buzların eridiğine yönelik açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin ardından yapılan "Türk vatandaşlarına 7 günlük vize" açıklaması da gündem olan konulardan biri oldu.

        • 3

          Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Yunanistan'ın Türkiye'ye Avrupa sürecinde sağlayacağı destek meselesini de ele aldık. Vize meselesinde de Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın bir işbirliğinin sağlanması için vizeden muaf tutulma meselesini de ele aldık. Biz aynı zamanda Doğu Ege'de bütün yıl boyunca 7 günlük bir süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini bir karar olarak ele aldık" açıklamasında bulundu.

        • 4

          Miçotakis'in açıklamasının ardından Reuters'ın servis ettiği haberde, Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasında 7 günlük kapıda vize uygulamasıyla seyahat edebilecekleri duyuruldu. Daha sonra yabancı basında bu 10 Yunan adasının hangileri olduğu da ortaya çıktı.

        • 5

          Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin ardından Türk vatandaşlarının ilerleyen dönemlerde kapıda vizeyle 7 gün boyunca ziyaret edebilecekleri 10 Yunan adası şunlar olması bekleniyor;

        • 6

          Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Leros, Kalimnos, Simi, Limni.

        • 7

          Yedi günlük vize kapıda verilecek ve bir yıl süreyle geçerli olacak. Benzer bir uygulama, 2012 yılında da pilot olarak başlatılmış, 2019'a kadar devam etmişti, ancak pandemiyle birlikte bu uygulama kaldırılmıştı.

        • 8

          Uygulamaya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

        *Haberin görselleri ShutterStock ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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