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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor: 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'daki 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'e gidecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 09:09 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:09
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.

        Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.

        Zirve oturumuna hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #türkiye
        #suudi arabistan
        #dünya
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