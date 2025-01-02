Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların Regaip Kandilini tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşları selamladı. Bir süre çevredekilerle sohbet de eden Erdoğan, vatandaşların Regaip Kandillerini de kutladı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Erdoğan, turistlerle de sohbet etti
Giriş: 02.01.2025 - 19:31 Güncelleme: 02.01.2025 - 19:31
İstanbul Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanına gitti.
Burada vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vatandaşların Regaip Kandilini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandil simidi ikramında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.
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