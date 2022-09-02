Siyasiler de o akıma katıldı: Tek kelimelik tweet

Son dakika: Siyasiler de o akıma katıldı: Tek kelimelik tweet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki "tek kelime akımı"na "Türkiye" paylaşımıyla katıldı.

Küresel manada bir akım haline dönüşen sosyal medya etkinliği, "One Word Challange" adıyla biliniyor.

Starbucks, NASA, Microsoft gibi şirketlerin paylaşımları ile hızla popüler olan Twitter tek kelime akımında kullanıcılar sadece bir kelimelik tweetler atıyor. Dünyada dev şirket ve ünlü isimlerin etkisiyle yayılan akım, Türkiye'den de kurumlar ve ünlü isimler de katıldı.

1 Eylül'de CNN tarafından atılan "breaking news" tweeti sonrasında başlayan akımı dev firmalar sürdürdü. Microsoft "technology" kelimesini paylaşırken, NASA ise "universe" paylaşımı yaptı. Oyun şirketi Unity "games", kahve zinciri Starbucks ise "coffee" paylaşımı yaparken, McDonald's "clown" kelimesini paylaştı.

Twitter tek kelime akımına siyasiler de katıldı. ABD Başkanı Joe Biden "democracy", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Türkiye" paylaşımında bulundu. Erdoğan'ın paylaşımının ardından muhalefet partilerinin liderleri de bu akıma dahil oldu.

DİĞER LİDERLERDEN DE TEK KELİMELİK TWEET

TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Millet",

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "zam",

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Huzur",

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Hürriyet",

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Yeter",

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Türk milleti",

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "seçim",

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "özgürlük",

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "memleket",

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül "değişim"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Hakikat",

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Türkiye",

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati "Işıltı",

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık",