Twitter OneWordTweet ile yıkılıyor!

Geçtiğimiz saatlerde Twitter'da görülen #OneWordChallenge akımına tüm dünyadan ünlüler etkileşim verirken son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan katılım gösterdi. Hal böyle olunca tüm ülke tarafından araştırılan tek tweet akımı viral oldu. İşte ayrıntılar...

ONE WORD CHALLENGE NEDİR?

İlk olarak CNN'in "breaking news" şeklinde attığı bir tweet ile başlatılan bu akıma daha sonra, Microsoft, NASA, Unity for Games gibi markalar da katılım gösterdi. Akımın amacı ise markaların kendilerini en iyi anlatan kelimeyi söylemeleri. Dünyanın en önde gelen markaları kendilerini yansıtan tek kelimeyi , hesapları üzerinden yayınlıyor. Şirketlerin ve kişilerin katılımı ile akım sosyal medya da viral oldu.