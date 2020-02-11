11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorduğu Ordu'da sahile inşa edilen gökdelenlerin yıkımına başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında sorduğu Ordu'da kumsal üzerinde inşa edilen 3 bloklu gökdelen için mahkemeden yıkım kararı çıktı. 200 yıllık Osmanlı Müslüman mezarlığının üzerine yapıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?” diye sorduğu binanın yıkımı için Ordu İdare Mahkemesi yıkım kararı verdi.
Karar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu sabah mahkemenin kararını konsorsiyum şirketine tebliğ etti. Tebliğin ardından yıkım için iş makineleri alana geldi. Toplamda 4 ağır iş makinesinin geniş güvenlik önlemleri altında çalışmalara zeminden başladığı alanda binalar kolonlarından yıkılmaya başlandı. Yıkım öncesi alana girmek isteyen bazı kişiler, güvenlik güçlerince uzaklaştırıldı.
HALK YIKILMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI DÜZENLEMİŞTİ
2018 yılı mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17'şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verildi. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12'inci kata kadar ulaşıldı. Halk tarafından büyük tepki alan projenin iptal edilmesi için imza kampanyaları düzenlendi. Düzenlenen kampanyada 110 bin imza toplanarak yıkılması istenen çağrıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler kayıtsız kalmadı. Bütün mimari özellikleriyle tartışma konusu haline gelen gökdelen inşaatına karşı mücadele başlatan Başkan Güler, ilk olarak Belediye Meclisi'ni topladı.
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı da gökdelen inşaatının durdurulmasına karar verdi. Meclis aynı toplantıda, gökdelen projesinin imar planını tamamen iptal etti. İptal kararının ardından konu mahkemelere taşındı. Projeyi hayata geçiren İntaya-Köksal İnşaat-Özmen İnşaat yapı tatil tutanağı, ruhsat iptali ve yıkım kararının yürütmesinin durdurulması için üç ayrı dava açtı. Yargı konsorsiyumun lehine karar verirken, Ordu Büyükşehir Belediyesinin istinaf mahkemesine yaptığı itiraz başvurusu da reddedildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi bunun üzerine Ordu İdare Mahkemesine başvurdu. Konuyu görüşen Ordu İdare Mahkemesi, binalar için yıkım kararı verdi.
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