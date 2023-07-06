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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Vucic'e teşekkür etti. Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio ile de telefonda görüştü

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 14:56
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Vucic ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Vucic'e teşekkür etti.

        Erdoğan, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin, iki liderin gayretiyle tarihinin en üst seviyesine ulaştığını vurguladı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN JAPONYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Kişida'ya teşekkür etti.

        Türkiye ile Japonya stratejik ortaklığının bu yıl 10'uncu yıl dönümünün, gelecek yıl ise diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılının kutlanacağını anımsatan Erdoğan, ikili işbirliğini ekonomi, enerji, tarım, eğitim, savunma, afet yönetimi, bilim ve teknoloji gibi geniş bir yelpazede ilerletmek istediğini vurguladı.

        Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremleri karşısında Japonya tarafından sergilenen destek ve dayanışmanın devam etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Japonya'nın Türkiye'nin terörle mücadelesine daha somut katkılar vereceğine inandığını ifade etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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