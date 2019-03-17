Cumhurbaşkanı İstanbul'da bulunan Samsunlular'ın düzenlediği 'Büyük Samsunlular Gecesi'ne katıldı. Kendisini coşkuyla karşılayan kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu sanatçı Orhan Gencebay'dan övgüyle bahsetti. Muhalefete yönelik olarak konuşan Erdoğan, "Biraz Orhan Gencebay dinleseler milletle muhabbetimizi daha iyi anlayacaklar" diye konuştu.



31 Mart seçimlerinin aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'na bir cevap olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 31 Mart'tan sonra adımları atacağız. 31 Mart aynı zamanda şu Avrupa Parlamentosu'na cevap olacaktır.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

2 hafta önce Samsun'un misafiriydik. Cumhurbaşkanlığı döneminde altı defa Samsun'a gittim. Her defasında büyük bir sevgiyle sokaklara, caddelere, balkonlara taşan büyük muhabbetle karşılaştım. 3 Mart'ta Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekten coşku, heyecan dolu bir miting gerçekleştirdim. Samsun'lu vatandaşımıza 24 Haziran'da bize sahip çıktıkları için teşekkür ettik hem de 31 Mart için desteklerini istedik. Buradan şehrinizi her ziyaretimde bizi bağrına basan Samsunlu kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum.

"ORHAN BEY'İN BESTESİ ÇIKINCA SEYRET BUNLARIN FEVERANINI!"

CHP ve HDP bundan da rahatsız oluyor. Bizim milletimizle dertleşmemize, buluşmamıza tepki gösteriyorlar. Az önce özellikle Orhan Bey'in güftesini yaptığı eser, hele hele bestesi çıkınca sen seyret bunların feveranını. Bu eser çok yerli, çok milli bir eser. Müsaade ederseniz ben de kullanırım. Berhudar oldum. 780 kilometre karelik vatan toprağını bir gergef gibi kardeşlikle dokumamızdan bu beyler rahatsızlık duyuyor. 82 milyon ferdin her birini kucaklamamızdan eş başkanlar rahatsız oluyorlar

"BİRAZ ORHAN GENCEBAY DİNLESELER MUHABBETİMİZİ ANLAYACAKLAR"

Taşıma, bindirilmiş kıta diyerek şu dayanışmamıza çamur atıyorlar. Kömürcü, makarnacı, patatesçi diyerek miting meydanlarına koşan onbinlere hakaret ediyorlar. Tekirdağ'da mitingteydim. Çok kalabalıktı. Biraz önce kendisi vardı. Demek ki onu rahatsız ediyor. Bize kara çalmak, milletimize hakaret etmek yerine şöyle dizlerini kırıp, birkaç Samsun türküsü biraz Orhan Gencebay şarkısı dinleseler, belki aramızdaki muhabbeti daha iyi kavrayacaklar.

"KURTULUŞ MÜCADELEMİZİN MEŞALESİ SAMSUN'DA YAKILMIŞTIR"

Sordular aşk nedir? Dedim ki aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Eğer sevdiğinde yok olabiliyorsan aşıksın. Yoksa değil. Yunus Emre ne diyor: Yaradılanı severim, yaradandan ötürü. Bizim bu muhabbetimizin sırrına bunlar eremez. Bu sene Samsun'da istiklal meşalemizin yakılışının 100. yıldönümünü idrak ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla kurtuluş mücadelemizin ilk adımı atılmış, Sivas ve Erzurum kongreleriyle bu mücadelenin hedefi çizilmiştir. Ankara'da dualarla kuruluşu ilan edilen Büyük Millet Meclisi ile de Kurtuluş Savaşımız ana karargâhına kavuşmuştur.

"CHP, İYİ PARTİ VE SAADET HEYKELİ DİKMEK İSTEYENLERLE BİRLEŞTİ"

Maziyi bilmeden Türk milletinin kimlere meydana okuduğunu, nasıl varolduğunu, ayakta kaldığını öğrenmeden özgürlüğümüzün kıymetini de kavrayamayız. CHP, İyi Parti, saadet Partisi, bunlar bölücü başının heykelini dikeceklerini söyleyenlerle birleşiyorlar. Ne diyor, şu ifadeye dikkat edin, 'Kürdistan'da oylar HDP'ye'. Soruyorum, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim 7 bölgemiz var. Kürdistan, Küzey Irak'ta var. Çok seviyorsan defol Kürdistan'a git. Sana burada kimse zorla kal demiyor. Biz size ülkemizi böldürmeyiz.

"BİR AYDA 56 BİN TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Ne diyor kadın 'Biz sırtımızı PYD'ye dayadık, YPG'ye dayadık' diyor. Biz sırtımızı milletimize Allahımıza dayadık, mesele bu. Ne diyor '1 Temmuz'a kadar o kanunu kaldırmazsanız savaş çıkar' diyor. Ülkede savaş çığırtkanlığı yapanların yeri mâlum bellidir. Bedelini ödeyecekler. Bunların takibini kesinlikle adım adım yaparız. Nasıl biz bunları Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil'de inlerine girdiysek, bundan sonra da aynı şekilde inlerine gireceğiz. Bir ayda 56 bin teröristi etkisiz hale getirdik.

"AH AVRUPA BİRLİĞİ KEŞKE ÖYLE BİR KARAR ALSA"

Türkiye'yi Konstantinapol yapacaklarmış. Sen daha çok okursun. Bu Türkiye eski Türkiye değil. Dert başka İsrail, Netanyahu'nun oğlu aynı şeyi söylüyor. O da Konstantinapol diyor. Görüyor musunuz, eşitler ortaya çıkıyor. Neymiş Ayasofya'da minareleri kaldıracaklarmış. Bunların hepsi tahrik. Biz bu oyunlara gelecek kadar ferasetimizi kaybetmedik. Bizim onlara vereceğimiz ders çok daha ağır olacak. 31 Mart'tan sonra adımları atacağız. 31 Mart aynı zamanda şu Avrupa Parlamentosu'na cevap olacaktır. Karar alıyorlar, Avrupa Parlamentosu'nun hiçbir bağlayıcılığı yok. Müzakereler durdurulsunmuş. Durdursanız ne yazar, durdurmasanız ne yazar! Ah keşke öyle bir karar alsalar. Ama o kararı vermezler, veremezler.

"KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ NE İSE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DE O"

Bizim için Seyit Onbaşı ne ise 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir odur. Bizim nazarımızda İstiklal şehitlerimiz, Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimiz, terörle mücadele şehitleri ile 15 Temmuz'da bir gül gibi toprağa düşen şehitlerimizin arasında hiçbir fark yoktur. Üç beş köksüzün keyfi için Osmanlı'ya, Selçuklu'ya bühtan edilmesine kesinlikle rıza göstermeyiz. 16 devlet kurduk biz. Sıradan bir millet değiliz. Yeni Zelanda'da olduğu gibi elin oğlu medeniyet ve devlet tarihimizin tüm mirasını bize zaten mal ediyor. Bir kez daha Yeni Zelanda'da şehit edilen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum.

"BENZERİNİ ÜLKEDE DİNLEYİNCE O ZAMAN DA ŞOK OLUYORUM!"

Yeni Zelanda'da bir senatör edepsizce, ahlaksızca ifadeler kullanıyor. Benzerini ülkede dinleyince o zaman da şok oluyorum. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, ah kardeşlerim bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksiniz. Şuraya bak terörü bu topraklara, İslam dünyasına dayıyor. Söyleyecek hiçbir şey yok. Kimlerle uğraştığımızı bilmeniz bakımından bu çok önemli. Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak bu meseleyi takip edeceğiz. Başkan yardımcımı, Dışişleri Bakanımı ve basın mensupları arkadaşlarımla birlikte Yeni Zelanda'ya gönderdim. Orada gerekli görüşmeyi yapacaklar.

"GEÇEN YIL 2,5 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA ÜRÜNÜ İHRAÇ ETTİK"

İnşallah tankımızı ürettik ve seri üretime de geçiyoruz. Milli ve yerli teknolojimizi kardeşlerimizle, dostlarımızla paylaşıyoruz. Geçen yıl 2,5 milyar dolarlık savunma ürünü ihracatı gerçekleştirdik. Daha da artacak. Bizim bir şeye ihtiyacımız var rabia. O da, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu vesile ile sizleri selamlıyorum. Buradan Samsun'daki akrabayı taalukatı, ahbabı yaranı da arayalım. Hepinize hayırlı geceler dilerken şimdiden 31 Mart'ın milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.