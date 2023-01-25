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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türklere telefonda seslendi

Paris'te yaşayan Türk vatandaşlarına telefonda seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da yaşayan Türklerin, 2023 seçimlerinde önemli bir sonuca vesile olacaklarını söyledi

Giriş: 25.01.2023 - 02:20 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türklere telefonda seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türklere telefonda seslendi
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarına telefonda seslenerek, Fransa'da yaşayan Türklerin, Türkiye'de yapılacak 2023 seçimlerinde önemli bir sonuca vesile olacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala'nın başkanlığındaki heyet, Avrupa'nın farklı şehirlerinde halkla buluşmalar çerçevesinde Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan da, burada Ala'nın telefonu aracılığıyla vatandaşlara seslendi.

Paris'teki Türk vatandaşlara Ankara'dan selam, sevgi ve saygılarını gönderdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'de yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Erdoğan, "İnanıyorum ki Paris bu seçimlerde çok daha farklı bir neticeye vesile olacaktır. Zira, Fransa'da yaşayan Türk kardeşlerimin, soydaşlarımızın çok daha büyük bir gayretle geleceğe hazırlanmaları, Fransa'da, 'Artık durumlar ne olacak, nereye gidecek?' diyenlere şaşırtıcı bir cevap olacaktır." diye konuştu.

Paris'teki heyette İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili Ömer Serdar yer alırken, etkinliğe Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve Fransa'daki çeşitli Türk STK'lardan üyeler de yer aldı.

Büyükelçi Onaner burada yaptığı konuşmada, Fransa'daki Türk vatandaşlarını demokratik haklarını kullanmaya ve seçimlerde oy vermeye çağırdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Ala ise, İslam ülkeleri arasında demokrasisi en gelişmiş ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Ala, Fransa ve Türkiye'nin demokrasiyle kalkınıp geliştiğini de vurguladı.

Zafer Sırakaya, yaklaşık 900 bini Fransa'da olmak üzere yurt dışında 7 milyondan fazla Türk vatandaşın yaşandığını kaydetti. Sırakaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 2014'ten bu yana bulundukları ülkede sandığa gidebildiğini hatırlattı.

Ömer Serdar da seçimlerde oy kullanmanın demokrasinin önemli bir unsuru olduğuna işaret ederken, Muhammet Fatih Toprak ise yurt dışındaki vatandaşların bulundukları ülkelere sunduğu katkıya dikkati çekti.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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