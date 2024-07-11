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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na iştirak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:09 Güncelleme: 11.07.2024 - 22:22
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        NATO toplantısına katıldı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor.

        Sabah saatlerinde zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, zirve kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.

        Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde bazı liderlerle sohbet etti.

        NATO-UKRAYNA KONSEYİ OTURUMU'NA KATILDI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı.

        Oturumun başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir süre görüştü.

        Erdoğan, oturum öncesinde ayrıca Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile ayrı ayrı ayak üstü sohbet etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Nato
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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