Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli takımımızı yürekten tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda rakibi Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesiyle ilgili bir kutlama mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.Bizim Çocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum.

İŞTE DİĞER SİYASİLERİN SOSYAL MEDYADAN YAYINLADIKLARI MESAJLAR

CEVDET YILMAZ (Cumhurbaşkanı Yardımcısı): 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum.Çeyrek finalde Hollanda karşısında Milli Takımımıza başarılar diliyorum.

ALPARSLAN BAYRAKTAR (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı): Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek #EURO2024'te çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum! Ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bizlere bu gururu yaşatan takımımız kupa yolunda emin adımlarla ilerliyor.

YUSUF TEKİN (MİLLİ EĞİTİM BAKANI): Bizim Çocuklar çeyrek finalde! Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya'yı yenerek çeyrekfinale yükselen A Millî Futbol Takımımızı tebrik ediyor, kupa yolunda başarılar diliyorum.

NUMAN KURTULMUŞ (TBMM Başkanı): 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyoruz Bizim Çocuklar.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı): Avusturya'yı muhteşem bir mücadeleyle yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımız, Dünyanın dört bir yanından EURO2024’ü heyecanla takip eden tüm vatandaşlarımıza yine büyük bir gurur yaşattı. Size şampiyonluk yakışır!

ALİ YERLİKAYA (İçişleri Bakanı): Bunun adı Çeyrek Final. Harikasınız Bizim Çocuklar harika. Bu yolun sonu final olsun. Sizlerle gurur duyuyoruz.

İBRAHİM YUMAKLI (Tarım ve Orman Bakanı): Gururumuzsunuz Bizim Çocuklar. Çeyrek Finali'nde tüm kalbimiz ve desteğimiz sizinle. Yolun sonu şampiyonluk.

HAKAN FİDAN (Dışişleri Bakanı): Milli takımımızın başarısı hepimize büyük bir gurur ve sevinç yaşattı! Oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Yolumuz açık olsun Bizim Çocuklar.

MURAT KURUM (Çevre ve Şehircilik Bakanı): Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı mağlup ederek bizlere yeni bir coşku yaşatan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Çeyrek finale yükselen #BizimÇocuklar’a başarılar diliyorum. Kalbimiz sizinle… Bahtınız açık yolunuz şampiyonluk olsun..