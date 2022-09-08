Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Sosyal medya Twitter üzerinden II. Elizabeth'in vefatı münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum.