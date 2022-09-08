Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti

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Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth, tıbbi gözetim altında tutulduğu Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti.

Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.

Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi.

BAŞBAKAN TRUSS: HERKES ONU GÜZEL HATIRLAYACAK

Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı Liz Truss, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından ulusa seslendi.

Truss şu ifadeleri kullandı:

"Kraliçe II. Elizabeth istikrarın sembolü oldu, ihtiyaç olduğumuz gücü bize verdi. Büyük Britanya'nın ruhu ondan geldi ve bu ruh devam edecek. Tahtta en uzun süre kalan kişi oldu.

Anıları bizimle beraber olacak. Birleşik Krallık'ta dünyanın dört bir tarafında herkes onu güzel hatırlayacak. Kendisi bana ve çok kişiye önemli ilham kaynağı olmuştur. Daha bu hafta kendisi bütün görevlerini yerine getirmeye devam etti ve onun yönetimi içerisindeki 15. Başbakan olarak beni atama zarafetini gösterdi.

"KRALIMIZI DESTEKLEMELİYİZ"

Önümüzdeki zorlu günlerde dostlarımızla bir araya geleceğiz. Bugün büyük bir kayıp yaşıyoruz. Arkasında çok büyük bir miras ve isim bıraktı Kraliçe 2. Elizabeth. Yeni yöneticimiz Kral III. Charles. Kralın ailesiyle birlikte kendisi de annesinin yasını tutacak. Bizler de halk olarak onu desteklemeliyiz.

Şimdi kralımız hepimiz için bir sorumluluk taşıyor. Bizler de ona sadakatimizi sunacağız. O da ulusumuza sadakatini sunacak, tıpkı annesinin yaptığı gibi. Yeni bir döneme giriyoruz, majesteleri de bunu isterdi. Tanrı Kraliçe'yi korusun."

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