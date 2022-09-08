Kraliçe hayatını kaybetti? Şimdi ne olacak?

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların Kraliçe'nin sağlığından endişe duyduğu belirtilmişti. Kraliyet ailesi üyeleri ise, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne gitmişti. Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybettiğini açıkladı. Buckingham'da bayraklar yarıya indirildi. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü Yıkıldı' parolası ile duyuruldu. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi. KRALİÇE, KOVİD-19'A YAKALANMIŞTI İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı. Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu. Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı. KRALİÇE ELİZABETH, CAMİLLA'NIN 'KRALİÇE' OLMASINI İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti. Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti. 21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti. İNGİLTERE TARİHİNİN EN UZUN SÜRE TAHTTA KALAN HÜKÜMDARI: 2. KRALİÇE ELİZABETH İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin "en uzun süre tahtta kalan monarkı" olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü. 21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olan Elizabeth'in tam adı "Elizabeth Alexandra Mary Windsor".

Kraliçe Elizabeth'in yaşamını yitirmesinin resmi olarak açıklamasının ardından "London Bridge" adı verilen plan uygulanmaya başlanacak, bu plan çerçevesinde tüm hazırlıkların bir önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice hazırlanacağı düşünülüyor. Kraliçe'nin ölmesi durumunda göreve yeni gelen İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın ulusa seslenmesi ve ülkede 10 gün yas ilan edilmesi bekleniyor.

İNSANLAR NASIL BİLGİLENDİRİLECEK? Kraliçe'nin hayatını kaybettiği gün "D-Day" olarak olarak adlandırılacak, ertesi günlere de D+1 ve D+2 isimleri verilecek. "London Bridge" planına göre, Kraliçe'nin ölümünden saatler sonra başbakan, kabine sekreteri ve üst düzey bakan ve hükümet yetkilileri toplanacak. Yetkililere, "Majesteleri Kraliçe'nin ölümü hakkında az önce bilgi aldık" yazılı bir belge verilecek. Kabine sekreteri, kıdemli bakanlara e-posta gönderecek, yetkililerde hali hazırda bunun taslak versiyonun bulunduğu düşünülüyor. Bu e-postanın ardından Londra'nın Westminster semtinden bulunan Whitehall Sarayı'nın bayrakları yarıya indirilecek. MEDYA NASIL BİLGİLENDİRİLECEK? Tarihsel olarak kraliyet ölümleri BBC'ye her zaman diğer medya kuruluşlarından daha önce bilgi verildi. Ancak günümüzde basın biriminin tüm kurumları aynı anda bilgilendirmesi bekleniyor. Kraliçe'nin ölümünün ciddi olarak beklendiği durumlarda pek çok medya kuruluşunun buna hazırlıklı olması bekleniyor. BBC, normal yayın akışına devam etmeyecek diğer kanalların da bunu yapması mümkün. Haberi aktaran spiker ve muhabirleri haberi nasıl aktardığına da dikkat edecek; görevli kişilerin kıyafetlerine dikkat etmesi bekleniyor.

HÜKÜMET NE YAPACAK? Birleşik Krallık Parlamentosu, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda meclisleri yasama görevlerini durduracak. Başbakan açıklama yapana kadar diğer yetkililer açıklama yapmayacak. Daha sonra yeni monark Kral Charles, başbakan ile görüşecek.

PRENS CHARLES NE ZAMAN TAHTA ÇIKACAK? Kraliçe'nin ölümünden sonraki gün D-Day+1 olarak adlandırılacak. Konsey, Prens Charles'ın hükümdarlığını ilan etmek için St James' Sarayı'nda toplanacak. Başbakan dahil yüzlerce insan, üst düzey hükümet yetkilileri törene katılacak ve hepsinin siyah ya da koyu kıyafet giymesi istenecek. "London Bridge" planına göre, yerel saatle 15.30'da başbakan ve kabine üyeleri Prens Charles ile görüşecek. D-Day+3 Westminster'da taziyeleri kabul edecek. Sonrasında ilk ziyaret İskoç Parlamentosu'na olmak üzere İngiltere turuna başlayacak. Ertesi gün Hillsborough Kalesi'nde ikinci kez taziyeleri kabul etmek için Kuzey İrlanda'ya gidecek.

KRALİÇE'NİN TABUTU NE KADAR BEKLETİLECEK? Bu Kraliçe'nin nerede hayatını kaybettiğine bağlı. Balmoral Kalesi'nde tıbbi gözetim altına alınan Kraliçe'nin burada hayatını kaybetmesi durumunda cenazesi kraliyet treniyle Londra'ya götürülecek. Bu mümkün olmazsa cenazesi uçakla taşınacak. Ancak her durumda da

cenaze başbakan ve üst düzey bakanlar tarafından karşılanacak. D-Day+4'te Kraliçe'nin cenaze töreninin provasının gerçekleşmesi, daha sonra ise Kraliçe'nin tabutunun üç gün Westminster Sarayı'nda kalması bekleniyor.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN OLACAK? Kraliyet ailesi, Kraliçe'nin ölümünden büyük olasılıkla 10 gün sonra cenazenin gerçekleşeceğini duyuracak. Cenaze, Westminster Abbey'de yapılacak ve 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleşecek. Londra ve Windsor'da törenler yapılacak. Kraliçe, Kral George VI Anıt Şapeli'ne gömülecek. Ayrıca cenaze günü Londra Borsası kapanacak.