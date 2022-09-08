Kraliçe hayatını kaybetti: Dünyadan taziye mesajları

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alınmasının ardından hayatını kaybettiğinin açıklanmasıyla dünya liderlerinden taziye mesajları gelmeye başladı. ABD Başkanı Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşamını yitirmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, ABD'nin dört bir yanındaki insanların düşünceleri ve duaları, Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu halkıyla birlikte. Sadece Kraliçeleri için değil, aynı zamanda sevgili anneleri, büyükanneleri ve büyük büyük anneanneleri için de yas tutan Kraliyet Ailesine en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Mirası, İngiliz tarihinin sayfalarında ve dünyamızın hikayesinde büyük yer alacak." mesajını paylaştı.

Başkan Biden, Kraliçe Elizabeth'e saygının bir göstergesi olarak Beyaz Saray'daki bayrakların yarıya indirilmesini emreni veren bir bildiri imzaladı. "KENDİSİNİ ÖZLEYECEĞİZ" Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, "Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün yasını tutuyoruz. Kendisini özleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

"KALICI BİR İZLENİM BIRAKTI" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Majesteleri 2. Kraliçe Elizabeth, İngiliz ulusunun sürekliliğini ve birliğini 70 yıldan fazla süredir yaşattı." ifadelerini kullandı. Macron, " Onu Fransa'nın bir dostu, iyi kalpli bir kraliçe olarak hatırlıyorum. Ülkesi ve yüzyıl üzerinde kalıcı bir izlenim bıraktı." dedi.

"BENZERSİZ BİR LİDERLİK BIRAKTI" İsrail Başbakanı Yair Lapid, Kraliçe'nin ölümü üzerine başsağlığı diledi. Lapid, "İsrail hükümeti ve halkı adına, Kraliyet Ailesi ve Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyoruz. O arkasında benzersiz bir liderlik bıraktı." ifadelerini kullandı.

"ONARILAMAZ BİR KAYIP..." Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu'na başsağlığı diledi.

Zelenskiy, " Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu onarılamaz kayıp üzerine tüm Birleşik Krallık'a içten başsağlığı diliyoruz." dedi. *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.