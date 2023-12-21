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        Haberler Gündem Yargı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı. Kızılay'a bağışlanacak tazminat Gazzeli yetim çocuklar için harcanacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:30 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:30
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        Kılıçdaroğlu 65 bin lira tazminat ödeyecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 65 bin lira manevi tazminat kazandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazanıldığını duyurdu.

        Avukat Aydın, tazminatın Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere KIZILAY'a bağışlandığını açıkladı.

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        #Recep Tayyip Erdoğan
        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #son dakika haberi
        #CHP
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