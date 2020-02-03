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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bölgedeki insani krizin sona erdirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz. Bölgemizin barış ve istikrarı ile Ukrayna halkının esenliği adına elimizden gelen katkıyı vermeyi sürdüreceğiz. AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu önemli bir rol üstleniyor. Başkanlığı Türk büyükelçiler tarafından yönetilen misyona desteğimiz tamdır. Dostum Zelennsky ile önce ikili ve heyetler halinde görüşmeler gerçekleştirdik. İkili görüşmemizde gerek siyasi, askeri, ekonomik, ticari, turizm, kültür bütün bu alanlarda etraflıca yapmış olduğumuz görüşmenin çok çok verimli olduğuna inanıyorum. İki stratejik ortak olarak Serbest Ticaret Anlaşması'nın müzakerelerini bu yıl içerisinde tamamlama noktasındaki kararımızı verdim. İkili ticaremizi 2023 yılında 10 milyar seviyesine çıkarma hedefimize çok daha hızlı bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün değerli dostumla beraberce iştirak edeceğimiz iş forumu da ticaret hacmimizi, karşılıklı yatırımlarımızı arttırma hedefimize katkı sunacaktır. Altyapı, üstyapı yatırımlarıyla ilgili bu akşam işadamlarıyla yapacağımız görüşme inanıyorum ki onlara da heyecan verecektir. Önce ülkelerimiz arasında vizeleri kaldırdık, vatandaşlarımıza kimlikle seyahat edebilme imkanı getirdik.

HABLEMİTOĞLU İLE İLGİLİ BİLGİLERİ PAYLAŞTIK

Savunma işbirliğimizi ortak üretim ve üçüncü ülkelere ihracat yapmak suretiyle ileri aşamalara taşıdık. Güvenlik alanında işbirliği ve FETÖ terör örgütü gibi tehditlerle mücadele konularını da ele aldık. İşbirliğimizi daha da güçlendirme konusunu özellikle değerlendirek bu konuda hemfikir olduğumuzu gördük. Çok çok önemli olan Necip Hablemitoğlu konusunu masaya yatararak, failin burada olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri kendilerine ayrıca takdim ettik. Değerli dostumla birlikte konsey sonuçlarına ilişkin ortak birliği imzaladık. Ukrayna, Kırım Tatarı, Ahıskalı ve Gagavuz çok sayıda soydaşlarımıza ev sahipliği yapıyor. Ukrayna devleti ile eşgüdüm içerisinde ibadethane, eğitim gibi konularda gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz. Kırım Tatar Türklerine Ukrayna makamlarıyla birlikte destek olmayı sürdüreceğiz.

Değerli dostumla 500 aileyi kapsayan, birlikte altyapı, üstyapısıyla konutlar yapma kararını verdik. Ben de şu anda Hazine ve Maliye Bakanıma heyetlerarası toplantıda durumu ifade ettim. Kendisi de Çevre Şehircilik Bakanımızla bu konuyu görüşecekler. Muhataplarıyla hareket ederek gelip yerinde tespitleri yapıp, plan çalışmaları, proje çalışmalarını yapıp burada beraber çalışacakları arkadaşlarla irtibat halinde olup, süratle bu inşaatları bitirecekler. Buna inanıyorum. Böylece sefaletten bu insanların, bu soydaşlarımızın kurtulmasına sizler başkan olarak bizler de soydaşları olarak yardımcı olmuş olacağız.

İDLİB'DE ŞEHİT SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Öncelikle İdlib konusundaki gelişmeler tabii her geçen gün ne yazık ki, artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik. Öyle ki, rejimin maalesef Rusya'nın da görmezliğiyle yapmış olduğu varil bombalarıyla vesaire saldırılar neticesinde İdlib ki, 3-4 milyon insanın yaşadığı yer. Bu insanlar bizim sınırlarımıza doğru yürüdüler. Son gelen rakamlar maalesef 1 milyona yakın insan şu anda sınırlarımıza doğru yürüyor. Çoluk, çocuk, yaşlı hep birlikte alabildikleri, kurtarabildikleri yatak yorgan ne varsa onlarla birlikte sınırlara geliyor. Bizde şu anda 4 milyona yakın Suriyeli var. Bunların 3,5 milyonu tamamiyle sınır bölgelerindeydi, diğerleri de çok farklı bölgelerde. Biz bunları ülkemizde misafir ediyoruz, bunları konteynır kentlerde, çadır kentlerde bugüne kadar misafir ettik. Artık yavaş yavaş kendileri bir yerlere yerleşmeye başladılar. Artık onları konteynır kentlerden çıkararak evlere yerleştirme yoluna gitmiş oluyoruz.

İdlib'den gelecek 1 milyon insanı nerelere yerleştireceğiz? Çok kısa bir süre önce deprem yaşadık. 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 bini aşkın ağır hasarlı bina var. Biz bu 10 bini aşkın ağır hasarlı binayı süratle yeniden inşa edeceğiz. Orta hasarlı, az hasarlı binalar var. Bütün bunlara yönelik yoğun çalışma içerisine girmemiz lazım, şu anda da kış mevsimine girdik. Bir taraftan mülteciler ülkemize geliyor. Bunları kabul etmekte zorlanıyoruz, onun için karşı tedbirler alma yoluna gittik. Bunları Suriye'de nasıl iskan ederiz bunun çalışmasını yapıyorzu. Sınırlarımızdan Suriye içine yaklaşık 35-40 km. olan hattı şu anda briket evler yapıyoruz, 25-35 metrekarelik. Oralara yerleştireceğiz. Şu anda böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. İlk etapta 25-30 bin barınak ev yapalım dedik. Fakat ne yazık ki bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve bu hava saldırısı neticesinde 3'ü sivil olmak üzere 8 kişi, 5'i de asker şehit oldu. Tabii artık dedik ki, olacak gibi değil ve noktada cevaplar verildi. Şu anda kesinlikle biz de bu noktada gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde gerekenleri yapıyoruz, gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu yükümlülük çerçevesi içinde burada çalışmaları sürdürelim.