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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a depremde gösterdiği destek için teşekkür etti

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a teşekkür ederek, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik kararlılığı muhafaza ettiklerini belirtti.

Giriş: 21.03.2023 - 14:14 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a depremde gösterdiği destek için teşekkür etti
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede Ramazan tebriğinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Musevilerin Nisan ayında idrak edeceği Hamursuz Bayramını kutladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HERZOG'A TEŞEKKÜR

Erdoğan, depremde gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla Herzog'a teşekkür ederek, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik kararlılığı muhafaza ettiklerini belirtti.

Ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bu günlerde Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerinden derin kaygı duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa’nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a sükuneti ve statükoyu muhafaza yönünde bugüne kadar sergilediği çabalar için teşekkür etti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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