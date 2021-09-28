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Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sabah sporu sonrası çektikdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Çotuk fotoğrafa "Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sabah sporu sonrası" notunu düştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "Skor 50-24 Kimin yendiği anlaşılıyordur" diye paylaşım yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Olsun, mücadeleden bir an olsun vazgeçmedik" ifadeleriyle Bakan Varank ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile fotoğrafını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da paylaştığı fotoğrafa "Maç sonrası durum değerlendirmesi. Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah" ifadelerini kullandı.