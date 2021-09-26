Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Güncel gelişmelere pek meraklı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili torunum Aybike’nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımı 5 dakika içerisinde yaklaşık 50 bin beğeni aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Aybike, kızı Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'ın kızı.