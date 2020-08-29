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Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününde yapılan; İslam dünyasının en önemli geleneklerinden aşure, zamanları aşan tarihi bir miras olarak, Müslümanlar tarafından samimi duygularla yaşatılıyor.

YAPTIĞI AŞUREYİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, sosyal medya hesabından yaptığı aşureyi takipçileriyle paylaşarak, aşurenin aslında birlik ve beraberlik anlamına geldiğine dikkat çekti.

"KERBELA'NIN DİNMEYEN ACISI"

Emine Erdoğan, kaselere koyduğu aşure fotoğraflarını şu cümlelerle paylaştı: "Allah tuttuğumuz Muharrem oruçlarını kabul buyursun. Kerbela’nın kalplerimizde hiç dinmeyecek acısı, sevgi ve kardeşlikle birbirimize tutunmanın önemini bizlere bir kez daha hatırlatsın.

"AŞURE'NİN TADI, BİRLİK VE HOŞGÖRÜDÜR"

Aşure’ye vazgeçilmez tadı katan, reçetesinde gizli sevgi, birlik ve hoşgörü malzemesidir. Aşure Günü’nün, taşıdığı güzide anlamlarla, tüm İslam alemine ve insanlık ailesine barış ve huzur getirmesini diliyorum."

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Aşure, Muharrem ayının en mübarek günü olarak kabul edilir. Bugünde, oruç tutmak, sadaka vermek, akraba ziyaret etmek oldukça sevaptır. Aşure gününde dağıtmak, paylaşmak, sevap işlemek adına, bugüne özen bir tatlı yapılmaktadır. Bu Aşure tatlısının içerisine çeşit çeşit malzemeler girmektedir.

AŞURENİN İÇİNDE NELER OLUR?

Aşure yılda sadece bir kere yapılan, faydalı ve çok lezzetli bir tatlıdır. İçerisinde damak zevkine göre değişiklik gösterse de en çok şu malzemeler tercih edilir; buğday, nohut, fasulye, incir, kuru kayısı, kuru üzüm, fındık.

AŞURE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Aşure geçmişten bu yana bolluk, bereket, beraberlik, birlik, dayanışma gibi durumların simgesi olmuştur. Her yıl Muharrem ayının 10'uncu gününde ya da önceki veya sonraki gününde aşure tatlısı pişirilir. Bu tarif yörelere göre ve kültürlere göre farklılık gösterebilir. Pişirilen tatlı komşulara, akrabalara dağıtılır ve bu bereketli günde hep birlikte yenir.

KERBELA'NIN ANILMASIDIR

Aşure gününün en yaygın önemi bilinenlere göre Peygamber Hz. Muhammed'in torunu, 4'üncü İslam Halifesi olan Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit olmasının anılmasıdır. Bugünü hatırlamak, bugünde hayırlar işlemek bu yüzden çok sevaptır.